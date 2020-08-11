Toshiba將剩餘持續轉讓給夏普，使Dynabok成為全資子公司

去年6月由夏普以40億美元價格，從Toshiba手中收購提供PC產品的用戶解決方案事業部門約80%股權，並在成為夏普旗下子公司之後更名為Dynabook，而夏普在今年6月則是進一步收購Toshiba手上持有剩餘股權，讓Dynabok成為夏普旗下全資子公司，同時也意味Toshiba未來將徹底退出筆電市場競爭。

在近期發出聲明裡，Toshiba確認出清手中所有股權，並且全數轉讓給夏普，藉此讓Dynabook成為夏普旗下全資子公司。

Toshiba最早在1985年推出旗下第一款筆電產品T1100，當時更以1899美元起跳價格 (大約等同當前約4500美元價位)銷售，雖然Toshiba當時內部也質疑T1100能否順利在市場成功，但顯然T1100這款當時以「第一款面向大眾市場的筆電」作為宣傳的筆電獲得成功，並且順利推出後繼機種T1200，並且讓Toshiba奠定在筆電產品發展基礎。

而隨著NEC、Sony、富士通在內日系品牌加入競爭，同時包含買下IBM PC業務的聯想也開始加入競爭，使得Toshiba筆電逐漸在市場失去競爭優勢，就連台灣代理商新禾後續也不再引進筆電產品，最終則是在去年6月將約80%股權以40億美元價格轉讓給夏普，並且在今年6月確定由夏普將剩餘持股全數收購。

過去Toshiba曾有意與持有VAIO品牌的日本產業夥伴 (JIP,Japan Industrial Partners)，以及富士通達成協議，預期透過合併組成更大規模PC業者，藉此與NEC、聯想於日本合併公司抗衡。不過，此項協議最終未能順利成功，因此也造成Toshiba走向出售筆電業務局面。

至於以目前夏普成為鴻海子公司情況來看，成為夏普旗下子公司的Dynabok，形式上也成為鴻海布局筆電市場的重要關鍵。

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