Fortinet：企業在後疫情時代應更著重培育資安人才

針對今年因為疫情影響，使得不少企業行號必須面臨在家遠距工作，即便在近期疫情在台灣有趨緩情況，部分企業依然維持讓員工在家辦公，但相對地也讓遠距辦公的資安問題逐漸被放大。

Fortinet北亞區總經理陳鴻翔表示，由於企業因為疫情而開始採行遠距辦公模式，同時也讓網路犯罪發現全新攻擊對象，在今年3月中所偵測病毒活動數量相較過往增加131%，其中有不少比例是透過電子郵件附加病毒檔案，藉此侵入透過一般未加額外資安防護電腦，進而向企業內部發動攻擊。

因此，在企業開始適應「新常態 (new normal)」的同時，應該也要考慮內部資安技能應該要跟著提昇，甚至當遠距工作模式成為常態，並且開始透過不同形式上網存取企業內部資料，勢必也必須讓內部資安防護能力升級。

但是當工作人員處於不同地點辦公，企業內部資安技術人員勢必不可能隨時在旁協助解決問題，同時依照企業內部資源安排，資安技術人員更應該要負責確保資訊內容安全與系統正常運作，因此自動化解決方案就成為不少企業選擇項目，藉此彌補內部資安能力差距。

不過，陳鴻翔認為即便自動化解決方案能解決企業資安技術人才缺乏問題，長期下來仍可能在資安防護能力產生差距，因此企業長期培育資安技術人才依然會是相當重要投資，並且針對企業需求規劃足夠的資安防護架構。

若企業短時間內無法招募完整資安團隊，其實也能求專業資安技術夥伴合作，除了擬定長期資安佈署策略，同時也能藉由資安人員培訓，藉此強化企業內部資安防護能力，讓企業能在公有雲、混合雲、人工智慧、物聯網等環境下安全運作。

陳鴻翔強調，企業資安並非一個人或單一團隊的責任，在疫情過後，全球產業及工作模式產生改變之際，威脅形式將會變得越來越複雜，因此與專業夥伴合作擬定長期安全策略、快速加強並解決團隊資安技能的落差，並且長期持續培育資安人才，才是能讓企業有效降低風險、提升營運效率。

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