LINE自有加密貨幣LINK上架BITMAX交易所 「回歸」日本境內使用

2018年於LINE旗下交易所BITBOX發行的自有加密貨幣LINK，近日由LVC Corporation宣布將於日本加密資產交易所BITMAX上架交易。

BITMAX在去年9月17日上線運作，在日本境內提供透過LINE app即可進行加密貨幣交易服務，並且在推出時就獲得許多剛接觸加密資產買賣的使用者歡迎，目前更成為日本第一間提供LINE加密貨幣LINK的交易所。

目前BITMAX總計支援六種加密資產交易，包含比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH)、瑞波幣 (XRP)、比特幣現金 (BCH)、萊特幣 (LTC)，以及此次加入的LINK (LN)。

LINK加密貨幣先前是以BITBOX交易所運作使用，但當時僅限日本之外的全球地區使用，而BITBOX交易所更在今年2月底由BITFRONT交易所取代。此次宣布於日本加密資產交易所BITMAX上架，則是讓加密貨幣LINK能在日本境內交易使用。

依照LVC Corporation說明，LINK加密貨幣預計發行10億枚，依據公司鼓勵用戶政策，其中8億枚將用於獎勵使用LINE服務的用戶，剩餘2億枚則作為儲備資產，並且由LTP負責管理。

而在LINE代幣經濟規模中，LINK加密貨幣的功用主要是激勵用戶行為，透過贈予LINK加密貨幣獎勵用戶，藉此加深去中心化App (dApp)服務的使用率。另外，為了讓這些去中心化App更加實用，LINE也宣布旗下應用服務與更多第三方服務也將與此類去中心化App整合，並且能不同服務間順利使用所獲取的LINK加密貨幣，並且能隨著服務成長而使LINK加密貨幣在內代幣需求增加，進而讓代幣經濟價值成長。

除了應用在服務內容，LVC Corporation先前也說明LINK加密貨幣將可透過交易所與其他加密貨幣交換，甚至可以依照市值兌換為法定貨幣。

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