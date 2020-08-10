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電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事

川普令封殺抖音、微信 一次盤點被陸拒在門外的外國網站App

香港01 / 許祺安
Google表示，已刪除逾2,500個與中國大陸有關的YouTube頻道。路透
Google表示，已刪除逾2,500個與中國大陸有關的YouTube頻道。路透

美國與中國的對抗急劇升級，「戰火」已經蔓延到互聯網領域。美國總統川普（Donald Trump）近日簽署行政命令，禁止在美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易， 45日後生效。對於TikTok等軟件在美國受到限制一事，大陸旅遊網站「攜程網」創辦人梁建章日前撰文，呼籲中國應該開放Google、Facebook及其他國際主流網站來應對，以此突顯美國做法沒有正當性。以下就通過本文，梳理有哪些國際網站和軟件在中國「無法正常訪問」。

維基百科Wikipedia詞條「中華人民共和國被封鎖網站」列出了至少150百個網站，涵蓋搜尋引擎（入口網站）、社交、新聞、即時通訊、影片、購物、色情等方面，涉及國際互聯網幾乎所有門類，而且主要是業內領先的大型網站。

在中國大陸無法正常訪問的社交網站：

Facebook、Twitter、Instagram、Snapchat、Pinterest、Tumblr、Reddit

在中國大陸無法正常訪問的聊天通訊Apps：

Whatsapp、Facebook Messenger、Telegram、Line

在中國大陸無法正常訪問的串流媒體/影音平台：

Youtube、Netflix、HBO

其他在中國大陸無法正常訪問的網站和Apps：

Google、Dropbox、維基百科

Google退出中國大陸事件

有不少人認為，與美國政府主動全面「封殺」Tiktok不同，中國沒有禁止Google公司在大陸開展業務，是不允許中國境內的用戶隨意登錄Google網站。此外，川普要求字節跳動完全剝離TikTok 的美國業務，是將TikTok這家企業徹底從中國人的手中拿走。而中國並未直接禁止Google在大陸開展業務或強迫其剝離業務，是後者因內容審查問題與中國政府出現分歧，主動退出大陸市場。雖然如此，中國「屏蔽」Google的做法仍受有爭議。

2010年1月13日，Google在其官方網站上發布的一篇文章中透露，將停止在中國大陸過濾搜索結果，意味Google對於搜索結果的處理將不再依據中國法律，Google中國將有可能退出中國市場。當時有民眾到Google北京總部外獻花以示聲援。

發出威脅數天後，Google卻否認了媒體報道的關閉Google中國網站和辦公室的新聞。Google原CEO施密特（Eric Emerson Schmidt）1月15日更稱，希望能與中國政府協商取得一致後，繼續留在中國。

1月29日及2月25日，中國政府有關部門負責人先後兩次與Google負責人接談，強調外國公司在中國經營應當遵循中國法律，如Google願遵守中國法律，依然歡迎Google在中國經營和發展。但是兩次談判雙方依然沒有達成一致。3月23日，Google公開發表聲明，再次借黑客攻擊問題指責中國，宣布停止對Google中國搜索服務的「過濾審查」，並將搜索服務由中國大陸轉至香港。

中國國務院新聞辦公室網絡局負責人當時就事件回應稱，「外國公司在中國經營必須遵守中國法律。Google公司違背進入中國市場時做出的書面承諾，停止對搜索服務進行過濾，並就黑客攻擊影射和指責中國，這是完全錯誤的。」

Facebook在中國大陸遭屏蔽封鎖

Facebook被屏蔽起因於2009年烏魯木齊「7·5」打砸搶燒殺暴力事件，當時新疆獨立運動人士使用Facebook作為交流平台，因而被大陸封鎖至今。

2014年10月，Facebook的創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）在北京清華大學演講，全程使用中文，並表示2015年將面向中國大陸招收中文人才。他過去一直致力與中國打好關係，如在辦公室擺放國家主席習近平著作，新年時又以普通話向全球華人拜年，甚至不惜在嚴重的霧霾之下在北京暢跑，以示對華的好意，爭取Facebook在中國解禁。

被Facebook收購的Instagram在大陸也遭到封鎖命運，外界普遍認為源於香港2014年「佔中」事件。當時不少佔中參與者將在示威現場拍攝的情況上載至Instagram，用英文輸入「occupycentral」會看到大量相關相片，包括警方施放催淚彈的情況。

不過到了2019年，朱克伯格似乎已經放棄Facebook重回中國的計劃。他在喬治城大學演講中提到：「我們不會讓Facebook和instagram在中國開展業務，因為我們的原則是萬物互聯，而中國沒有提供一個開放的互聯網環境。」此外，他還數次點名攻擊TikTok，稱其沒有像Facebook那樣向活動人士和抗議者提供隱私保護及自由服務，而是出於政治目的對相關言論進行審查。

而在2020年7月28日，Facebook、Apple、Google、Amazon四大科技巨頭齊聚美國國會反壟斷聽證會時，當被問及「是否認為中國竊取了美國技術」， 只有朱克伯格給出了肯定的答覆：「這是毫無疑問的。」

延伸閱讀：

美國打壓TikTok　朱克伯格趁亂圖利？

美國4大科企接受國會質詢　Facebook確認中國有竊取科技

文章授權轉載自《香港01》

TikTok 川普 微信

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