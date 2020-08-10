微軟：沒有計畫取消Xbox Live Gold訂閱服務
先前默默更換Xbox Game Pass品牌標誌，同時也取消12個月的Xbox Live Gold訂閱選項，繞不少玩家猜測微軟接下來可能計畫將Xbox Live Gold服務與Xbox Game Pass整合，未來可能僅保留後者。但微軟在隨後發出聲明表示，並不會終止Xbox Live Gold訂閱服務，同時也不會將Xbox Live服務更名。
依照微軟回應說法，目前並沒有任何調整Xbox Live Gold訂閱服務，以及Xbox Live服務，未來依然會透過此項服務提供線上連線對戰、好友互動等使用體驗。
而即便目前部分遊戲已經可以直接透過Windows 10平台版本使用連線對戰遊玩功能，但在Xbox One平台則依然要透過訂閱Xbox Live Gold服務才能使用。不過，伴隨付費訂閱使用模式，微軟相對也在每月提供免費下載遊戲，並且提供額外優惠福利內容，讓玩家能有更多遊玩體驗。
在先前公布消息裡，微軟已經將Xbox Live Gold訂閱項目與Xbox Game Pass Ultimate整合，但針對沒有遊玩串流遊戲服務等需求的玩家，顯然微軟依然會透過基礎版本的Xbox Live，以及付費訂閱使用的Xbox Live Gold服務對應一般需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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