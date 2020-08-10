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TikTok將向美國政府提告 抗議未提供充分準備時間與申辯機會

聯合新聞網 / 楊又肇

在美國總統川普下令45天後將禁止美國境內任何以個人或企業名義與TikTok、WeChat等中國服務進行交易 ()，TikTok母公司字節跳動也傳出最快會在美國時間8月11日提告，認為美國政府此舉違反正常流程，同時也讓字節跳動沒有充分準備時間。

註：恰好符合先前強調建議微軟或其他美國企業最好在9月15日以前談定收購事宜的說法。

另一方面，字節跳動也預期以本身被指控違反國家資訊安全，純屬美國政府猜想與臆測，進而提出抗議。

依照NPR新聞報導指稱，字節跳動認為美國政府在下達禁令之前並未進行任何調查接洽，同時也未提供字節跳動申辯機會，因此在執法形式上違反正常流程。

不過，依照過往美國政府機構對於中國服務、產品的「隱憂」，往往背後都牽涉政治敵對關係，因此即便字節跳動提出抗議，恐怕也難以在美國境內獲得伸張，例如過去華為、聯想、Zoom等中國背景企業在美國境內發展，通常牽涉特定經濟或政治相關情況，多半會被安上違反美國國家安全，或是高度懷疑背後有中國政府操控。

目前微軟已經證實將出資收購TikTok在美國境內業務，連帶也將收購TikTok在加拿大、澳洲與紐西蘭發展業務，甚至近期消息更指出微軟有意將TikTok所有中國以外業務買下。TikTok除了稍早確認將在愛爾蘭建立造價5億美元的數據中心之外，更可能將總部遷往英國倫敦。

至於稍早還有消息指稱Twitter也有意與TikTok洽談收購合併事宜，但TikTok並未對此傳聞作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok 紐西蘭 愛爾蘭

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