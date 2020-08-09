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微軟宣布將在2030年 於企業內部實現零廢棄物目標
繼日前宣佈將在2030年實現零排碳目標後，微軟稍早又再次宣布將在2030年於企業內部實現零廢棄物目標，意味未來微軟所製造產品將不會有任何垃圾產生，同時所有零件用品也都將朝向可全面回收形式發展。
依照微軟說明，預計在2025年使旗下所有使用產品及資產全面停止使用一次性塑膠，未來將會以非塑膠材質進行包裝，或是採用大量可回收再利用材質。
另外，微軟也將在資料中心內設置圓環中心 (Circular Centers)，將在2025年讓資料中心的伺服器、零組件可重複利用率增加至90%。而第一個進行實驗的資料中心位於阿姆斯特丹，未來也會針對其它既有資料中心採用相同作法，而新建的資料中心則會預設就將圓環中心整合在設計內，讓資料中心內的伺服器等設備能重複使用，或是將無法再使用的伺服器回收處理。
而微軟此項目標，自然是指本身內部運作體系，而不包含本身針對一般消費市場銷售的Surface系列，或是Xbox系列產品，畢竟此類消費機種更難實現零廢棄物產生目標，即便微軟設法採用可回收利用材質打造產品，其中還包含需要考慮回收難度，以及產品本身可使用年限等問題，但至少還是可以在某種程度做到符合環保。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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