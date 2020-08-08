消息指稱微軟有意收購TikTok所有海外業務 字節跳動否認

更新：字節跳動稍早對此傳聞予以否認，並且強調報導內容不正確。

在原先聲明內容中，微軟除了說明將收購TikTok美國業務，更證實將連帶收購包含加拿大、紐西蘭與澳洲業務，但在稍早消息裡更傳出微軟有意收購TikTok全球範圍業務。

依照英國金融時報報導指稱，微軟收購TikTok美國等地區業務的情況，將可能演變成收購TikTok在中國以外所有營運地區業務，藉此讓收購業務能維持一致性的營運模式，同時也能減少美國政府對此項服務的擔憂。

在此之前，市場消息也指出微軟將有意以超過300億美元價格，從字節跳動手上買下TikTok海外業務，同時也計畫接手TikTok服務編碼內容，藉此強化本身在線上社群發展優勢。而相關消息也表示微軟將提供一年時間讓TikTok從字節跳動拆分，並且確保數據內容「安全」。

不過，字節跳動與微軟方面均未對此作任何回應。

在此之前，美國總統川普已經表示希望微軟或其他美國業者能在9月15日以前確認買下TikTok業務，而微軟則表示會在此之前完成與字節跳動討論收購事宜。

除了TikTok，近期包含Zoom、WeChat等具中國背景的app服務都被美國政府盯上，同樣以可能影響國家安全與隱私為由，進而要求政府單位禁用此類服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》