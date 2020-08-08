包含尚未公布架構產品！Intel多達20GB的原始編碼等文件遭外流
Twitter上一位名為Tillie Kottmann的開發從業人員貼出標榜為Intel旗下Lake系列架構處理器平台原始碼相關文件內容，同時大小總計達20GB容量，其中包含尚未公開處理器產品。
而Intel在後續聲明表示，已經著手調查此事，但尚未有進一步細節說明。
這些文件內容有可能從Intel資源與設計中心流出，Intel通常透過這個單位向合作客戶、授權單位提供產品資訊，因此有可能是內部具有存取權限的員工所為。
在流出文件內容中，包含Laby Lake、Snow Ridge、Snowfish、Elkhart Lake、Rocket Lake，以及接下來即將正式對外公布的Tiger Lake架構處理器韌體、文件，以及相關韌體開發工具，另外也包含處理器對應晶片組原始編碼、BIOS內容與相關開發、除錯工具組，甚至還包含Intel協助SpaceX打造的相機驅動程式編碼內容。
Intel exconfidential Lake Platform Release ;)— Tillie 1312 Kottmann #BLM 💛🤍💜🖤 (@deletescape) August 6, 2020
This is the first 20gb release in a series of large Intel leaks.
Most of the things here have NOT been published ANYWHERE before and are classified as confidential, under NDA or Intel Restricted Secret. pic.twitter.com/KE708HCIqu
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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