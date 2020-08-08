參考台灣成功經驗 foodpanda將進駐日本及南韓市場
foodpanda宣布，將以台灣市場成功經驗進軍日本，成為foodpanda在亞洲地區進駐的第12個市場，接下來也準備進駐南韓市場。
依照foodpanda母公司Delivery Hero公布2020財年第二季財報，顯示上一季因新型冠狀病毒疫情影響，使得餐飲外送訂單量翻倍成長，未來將持續鎖定「快商務 (Q-Commerce)」市場機會繼續發展。
而此次宣布以台灣成功經驗，預計在今年第三季進駐日本市場，成為foodpanda在亞洲地區進駐的第12個市場，同時目前也與南韓Woowa進行策略合作，預期未來也會在南韓地區布局餐飲外送服務，藉此強化亞洲地區外送市場發展策略。
在此之前，foodpanda已經在台灣地區進駐發展超過8年，並且在去年接連進入柬埔寨、緬甸、寮國等亞洲地區市場。依照Delivery Hero說明，亞洲地區市場的外送訂單交易總額相比去年增加166%，訂單數量成長達44%，而年營收成長更達234%，總計達2.8億歐元。
至於整體表現部分，Delivery Hero在今年第二季的全球訂單數量相較去年同期增加95%，並且在營收創下2.81億歐元的歷史新高，平台交易總額更比去年同期成長超過66%，而總營收相比去年同期成長95%，突破6億歐元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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