快訊

薔蜜颱風最快今晚形成 下周一至周三全台有雨

包含尚未公布產品！Intel多達20GB的原始編碼等文件遭外流

經濟部攜手Cisco打造5G網路開放架構驗測平台 推動白牌網通設備藍海商機

聯合新聞網 / 楊又肇

經濟部工業局今日 (8/7)宣布，攜手Cisco及智邦、明泰、智易、亞旭、中磊、正文、伸波通訊、臺灣可億隆、優達科技等台灣網通設備業者，以及系統整合商華電聯網，於桃園智慧創新應用示範中心打造全台首座5G網路開放架構驗測平台，藉此擴展台灣5G網路電信設備發展商機。

經濟部部長王美花表示，台灣在全球地區富有高科技產業競爭力，同時5G網路未來也將成為驅動臺灣經濟發展重要引擎，此次由政府領軍與Cisco合作建置5G網路開放架構驗測平台，將協助更多台灣網通業者打造各類5G網路電信設備，並且擴展國際市場發展機會。

此次由經濟部、工研院與Cisco合作，並且與諸多台灣網通業者合作打造高度彈性，並且具備開放性與相容性的5G網路開放架構驗測平台，並且與O-RAN及TIP等國際開放網路架構組織緊密合作，預期將扮演搭建產業合作、國際接軌橋梁，未來通過檢驗測試的產品，將能在這些開放架構組織提供的B2B供應商名單，並且成為國際開放網路廠商供應鏈合作夥伴，預期透過過往白牌裝置設計模式，讓更多由台灣業者打造的5G網路電信設備能進入國際市場銷售。

而Cisco也強調旗下5G網路開放架構，不僅具備雲端化、虛擬化等特性，更有利基地台介面開放及標準化，從無線電接取網路、傳輸網路到核心網路架構，都能開放不同供應商參與，藉此讓交換器、小型基地台、路由器、閘道器等設備生產業者均可透過5G網路開放架構開創全新商業模式，並且將更多台灣網通設備業者帶進5G網路新藍海市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

基地台 王美花 5G

延伸閱讀

經濟部打造5G開放網路驗測平台 拚白牌設備兆元商機

再掀口罩搶購潮？14天9片、1片5元實名制到年底

全台好物嘉年華開幕 王美花用數位券力挺商家

【立委變利委4】監院調查報告 立委「關切」SOGO案紀錄全都露

相關新聞

包含尚未公布架構產品！Intel多達20GB的原始編碼等文件遭外流

Twitter上一位名為Tillie Kottmann的開發從業人員貼出標榜為Intel旗下Lake系列架構處理器平台原始碼相關文件內容，同時大小總計達20GB容量，其中包含尚未公開處理器產品。

消息指稱微軟有意收購TikTok所有海外業務 字節跳動否認

在原先聲明內容中，微軟除了說明將收購TikTok美國業務，更證實將連帶收購包含加拿大、紐西蘭與澳洲業務，但在稍早消息裡更傳出微軟有意收購TikTok全球範圍業務。

參考台灣成功經驗 foodpanda將進駐日本及南韓市場

foodpanda宣布，將以台灣市場成功經驗進軍日本，成為foodpanda在亞洲地區進駐的第12個市場，接下來也準備進駐南韓市場。

Intel、聯發科合作5G連網晶片「T700」 預計用於明年初推出筆電產品

去年宣布與Intel合作PC使用5G連網晶片後，聯發科宣布旗下T700數據晶片已經完成以6GHz以下頻段實現獨立組網連網通話測試，預計將使5G網路使用體驗能與PC結合，並且創造全新PC使體驗。

經濟部攜手Cisco打造5G網路開放架構驗測平台 推動白牌網通設備藍海商機

經濟部工業局今日 (8/7)宣布，攜手Cisco及智邦、明泰、智易、亞旭、中磊、正文、伸波通訊、臺灣可億隆、優達科技等台灣網通設備業者，以及系統整合商華電聯網，於桃園智慧創新應用示範中心打造全台首座5G網路開放架構驗測平台，藉此擴展台灣5G網路電信設備發展商機。

Intel將與更多遊戲業者深度合作 進一步提昇旗下處理器遊戲效能

針對旗下處理器與遊戲業者合作關係，Intel透露接下來將會有更多與遊戲業者深度合作，藉此讓處理器能在遊戲內容有更進一步效能提昇之餘，同時也能有更多應用表現。

TikTok證實 將在愛爾蘭建置造價約5億美元的數據中心

TikTok證實將在愛爾蘭境內建立一座約5億美元造價的數據中心，藉此存放歐洲地區用戶透過其服務產生影音內容等數據。

Google以4.5億美元投資安全監控業者ADT 強化NEST品牌裝置使用安全

Google宣布將以4.5億美元價格收購安全監控服務業者ADT約6.6%股權，藉此加強NEST品牌系列家用物聯網裝置連接安全。

不再放縱！腳踩這紅線 臉書真刪了美國總統川普的誤導性貼文

臉書這次移除了美國總統川普發表的貼文，理由是涉及散播不實的疫情言論，臉書以違反社群政策將其下架。

歐盟終究針對Google收購Fitbit事宜 展開市場壟斷調查

即便Google已經說明不會利用收購Fitbit業務取得數據強化本身廣告業務，但歐盟對於Google收購Fitbit依然有不少擔憂，因此宣布將對Google展開調查。

安卓版的「AirDrop」！Google向部分Pixel、三星手機釋出Nearby Share功能

先前以Fast Share名稱推出，後續則改為Nearby Share的功能，Google果然如近期傳聞確定從即日起將此功能增加至部分Pixel系列手機，以及特定三星手機產品，未來也計畫陸續開放更多Android手機使用此項功能。

LINE Clova與LINE BRAIN品牌合併 未來鎖定友善人工智慧發展

LINE在近期於日本以線上形式舉辦的LINE AI DAY線上系列論壇宣布，目前已經有超過280家企業及地方政府採用LINE人工智慧技術，同時也宣布將LINE Clova與LINE BRAIN發展方向統一，並且合併使用LINE Clova品牌持續推動人工智慧技術應用。

熱門新聞

Google Pixel 4a打不打得過iPhone SE？中階小手機的規格、大小、價格戰爭

Sony推出WH-1000XM4主動降噪全罩耳機 開口說話就會自動暫停音樂

安裝新版Edge後Windows 10居然變慢？微軟表示他們也不知道原因

Mac插電顯示「未充電」不用擔心！蘋果告訴你原因

什麼是NP？0元手機怎麼挑？低資費、低價位手機該如何選購？

Intel、聯發科合作5G連網晶片「T700」 預計用於明年初推出筆電產品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。