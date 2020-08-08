經濟部攜手Cisco打造5G網路開放架構驗測平台 推動白牌網通設備藍海商機

經濟部工業局今日 (8/7)宣布，攜手Cisco及智邦、明泰、智易、亞旭、中磊、正文、伸波通訊、臺灣可億隆、優達科技等台灣網通設備業者，以及系統整合商華電聯網，於桃園智慧創新應用示範中心打造全台首座5G網路開放架構驗測平台，藉此擴展台灣5G網路電信設備發展商機。

經濟部部長王美花表示，台灣在全球地區富有高科技產業競爭力，同時5G網路未來也將成為驅動臺灣經濟發展重要引擎，此次由政府領軍與Cisco合作建置5G網路開放架構驗測平台，將協助更多台灣網通業者打造各類5G網路電信設備，並且擴展國際市場發展機會。

此次由經濟部、工研院與Cisco合作，並且與諸多台灣網通業者合作打造高度彈性，並且具備開放性與相容性的5G網路開放架構驗測平台，並且與O-RAN及TIP等國際開放網路架構組織緊密合作，預期將扮演搭建產業合作、國際接軌橋梁，未來通過檢驗測試的產品，將能在這些開放架構組織提供的B2B供應商名單，並且成為國際開放網路廠商供應鏈合作夥伴，預期透過過往白牌裝置設計模式，讓更多由台灣業者打造的5G網路電信設備能進入國際市場銷售。

而Cisco也強調旗下5G網路開放架構，不僅具備雲端化、虛擬化等特性，更有利基地台介面開放及標準化，從無線電接取網路、傳輸網路到核心網路架構，都能開放不同供應商參與，藉此讓交換器、小型基地台、路由器、閘道器等設備生產業者均可透過5G網路開放架構開創全新商業模式，並且將更多台灣網通設備業者帶進5G網路新藍海市場。

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