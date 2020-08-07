曾靠iPhone 8+拍盧廣仲MV 廖明毅如何用iPhone拍攝電影「怪胎」？

過去以iPhone 8+拍攝盧廣仲創作歌曲《明仔載》MV之後，導演廖明毅後續更以iPhone系列機種拍攝創作長片電影《怪胎》，同時期間拍攝原本以測試性質為重的前導片《停車》更獲得FiLMiCFest影展大獎。在今日 (8/7)活動中，廖明毅與電影中飾演同樣有強迫症狀況醫生的張少懷，一同分享此次以iPhone拍攝經驗。

▲《怪胎》廖明毅 (右)與電影中飾演同樣有強迫症狀況醫生的張少懷 (左)

廖明毅表示，此次挑戰全程使用iPhone系列機種進行拍攝，最大感想其實就是輕便，同時也讓傳統電影拍攝需要花費各項成本可以更加精簡，另外也因為拍攝使用設備精簡、輕便化，因此也讓拍攝運鏡、取景能有更大彈性，同時也能獲得更多過往拍攝設備難以取得影像角度。

雖然提到可讓成本精簡，廖明毅表示是讓電影本身拍攝門檻降低，但並非代表讓電影品質也跟著降低。以此次全程以iPhone完成拍攝的長片電影《怪胎》為例，廖明毅強調除了拍攝使用設備不同，加上人力配置可以更為精簡，但實際上整個拍攝、製作流程與一般電影拍攝並沒有太大差異。

▲以測試性質為重的前導片《停車》獲得FiLMiCFest影展大獎

不過，由於拍攝成本可以因為拍攝設備採購、租賃需求改變，連帶讓相關所需人力所衍生成本大幅降低，並且讓後續剪輯作業人力成本減少，甚至能由拍攝團隊成員自行投入剪輯，不像以往還是需要花費額外成本請人協助剪輯，另外在拍攝資料保存也變得容易許多，相比過往藉由專業器材拍攝存放影片資料必須搭配專業設備才能剪輯情況，藉由iPhone拍攝內容幾乎從開鏡到後續剪輯都能在同一部裝置上完成。

另一個情況，就是從正式開始拍攝前的勘景也能直接以iPhone記錄，到後續開始以iPhone拍攝時也能確保畫面一致。

▲運用iPhone輕便拍攝特性捕捉傳統攝影設備難以記錄影像

就此次參與演出的張少懷看法，則是認為以iPhone拍攝演出過程中，最大不同就是眼前不再是巨大的攝影器材，同時也不會有眾多攝影團隊成員目光干擾，使得演員演出可以更加投入。另外，過往拍攝方式通常需要重物拍攝多組鏡頭，因此需要花費更多時間、精神與力氣完成演出，但是藉由iPhone輕便、可以同步多機拍攝特性，使得一天最多拍攝10-20組鏡頭演出內容的情況，可以更有效率地完成100組以上鏡頭演出。

而對於以iPhone機種拍攝，相比傳統拍攝設備是否會有不足情況，廖明毅則認為目前iPhone已經能夠拍攝足夠的4K影片內容，甚至配合更大光圈情況下，幾乎可以拍出相當細緻、銳利的畫面表現，甚至在此次拍攝過程更配合FiLMiC Pro app設定，將ISO值控制在ISO 32，單純透過環境光源與補光，藉此拍攝幾乎無噪點的影片內容。

因此，廖明毅強調有信心在電影開始10分鐘後，就能讓觀眾忘記這部電影是以iPhone拍攝。

▲將一般市售的iPhone加上轉接架、轉接鏡頭，搭配腳架就能開始拍攝

▲藉由不同角度捕捉內容，同時也能帶來不一樣的視覺感受

除了以iPhone搭配FiLMiC Pro app進行拍攝，《怪胎》大致是以三人為主的編制進行拍攝，而使用器材除了iPhone，另外就是採用手機外部轉接架，以及b!tplay推出的轉接鏡頭與手機殼，其它則包含簡單滑軌設備，以及片中拍攝特定帶入鏡頭時使用的輪椅，讓廖明毅手持iPonne坐在輪椅上，直接由工作人員推動進行拍攝取景。

由於大幅減少製作電影所需門檻，廖明毅認為如果藉由iPhone拍攝電影可以變成主流創作方式，意味更多原本難以申請投資預算，實際上卻有不錯劇本、拍攝可能性的電影，未來都能以更簡單方式被創作。

▲透過iPhone拍攝電影，更大幅改變人力分配方式，並且讓電影製作更有效率

廖明毅表示，電影之所以與一般電視劇、紀錄片等內容不同，能被獨立成單一類別，就是這樣的內容有其獨特性，但許多電影內容往往受限製作預算成本，市場考量而難以被實際拍攝，或許在以iPhone拍攝電影逐漸成為主流方式後，將能讓更多值得觀看的電影被一一創作。

同時，廖明毅也強調並非使用專業攝影設備拍攝的內容才叫做電影，過去僅以手持拍攝的《厄夜叢林 (The Blair Witch Project)》就是一個很好的例子，Haxan便是以相當低的預算完成這部電影，卻也引起諸多觀看熱潮與市場迴響，並且以僅有3萬美元製作成本，創下至今高達3億美元收益成果。

因此使用什麼設備進行拍攝，其實從來都不是問題，反而是拍攝的人如何創造一部值得觀看的電影才更重要。

甚至此次雖然全程是以iPhone完成拍攝，但在面臨部分鏡頭拍攝表現有侷限情況，其實也能透過其它方式補強，例如透過增加拍攝場景中的色彩視覺感受，藉此彌補手機鏡頭難以呈現專業攝影設備可捕捉的景深效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》