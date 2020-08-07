Google以4.5億美元投資安全監控業者ADT 強化NEST品牌裝置使用安全

Google宣布將以4.5億美元價格收購安全監控服務業者ADT約6.6%股權，藉此加強NEST品牌系列家用物聯網裝置連接安全。

位於美國佛羅里達州博卡拉頓的ADT，目前是美國與加拿大最大安全監控服務業者，客戶數量約在650萬規模，主要針對住宅、企業用戶提供電子防盜、防火措施方案，目前更在全球35個國家提供監控警報系統，並且在美國設置4個監控站，在加拿大地區設置2個監控站。

而使用者能輕易透過ADT提供安全方案，配合手機、筆電等裝置佈署、管理安全監控設備，同時也能快速調整照明、室內溫度，或是透過自動化設置調整物聯網設備連動。

Google以4.5億美元投資ADT，更意味未來在旗下NEST品牌家用物聯網裝置，可能將整合ADT旗下技術方案，讓使用者能以更簡單、直覺方式控制家中物聯網設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》