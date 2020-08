TikTok證實 將在愛爾蘭建置造價約5億美元的數據中心

印度不只有新建的 Apple 供應鏈工廠!根據《The Times of India》昨(2)日的獨家報導,蘋果公司上游的 6 條生產線正大舉從中國移至印度,共將為當地新增 5 萬 5 千個工作機會,去年有印度媒體曾將標題下成「iPhone 的 i 不久後將代表 India」(The 'i' in iPhone may soon stand for India),現在看似乎成真。

2020-08-04 15:41