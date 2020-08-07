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TikTok證實 將在愛爾蘭建置造價約5億美元的數據中心

聯合新聞網 / 楊又肇

TikTok證實將在愛爾蘭境內建立一座約5億美元造價的數據中心，藉此存放歐洲地區用戶透過其服務產生影音內容等數據。

而依照TikTok歐洲政府關係與公共政策團隊總監Theo Bertram表示，過去以來一直致力於歐洲地區建置數據中心，藉此反應對歐洲市場的投資決心。同時，在愛爾蘭都柏林建置數據中心，TikTok可在未來18至24個月內提供數百個工作機會。

在此之前，市場消息也指出TikTok計畫將總部從中國北京遷移至英國倫敦。以目前TikTok在國際營運情況，主要用戶數據存放在美國境內伺服器，同時透過新加坡數據中心建立備份，此次宣布在愛爾蘭建立數據中心，除了為了對應服務分流運作情況，有部分原因可能也與歐盟目前推動GDPR隱私政策有關。

至於近期針對美國總統川普揚言將TikTok趕出美國，或是由微軟等美國企業收購，TikTok則強調將持續在美國境內市場深耕發展，不會讓用戶體驗受影響。而微軟方面則是證實已經與川普進行溝通，預期最快會在9月15日以前與TikTok母公司字節跳動完成收購事宜洽談，預計收購TikTok在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭業務。

同時，市場也傳出微軟有意以高達300億美元價格收購TikTok海外業務，同時也可能接手TikTok服務編碼內容，藉此強化本身在線上社群發展優勢。

除了TikTok，目前包含WeChat在內源自中國服務也被認定有蒐集、儲存敏感資訊情況，因此美國國務院目前也傳出將與美國商務部等其它機構合作限制此類服務在美國境內運作，先前線上會議服務Zoom也因為遭質疑將資料回傳至中國境內伺服器，因此被美國政府機構各個單位禁用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok 愛爾蘭 川普 微軟

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