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Intel將與更多遊戲業者深度合作 進一步提昇旗下處理器遊戲效能

聯合新聞網 / 楊又肇

針對旗下處理器與遊戲業者合作關係，Intel透露接下來將會有更多與遊戲業者深度合作，藉此讓處理器能在遊戲內容有更進一步效能提昇之餘，同時也能有更多應用表現。

過去多次強調製程技術雖然重要，但認為核心架構才是處理器效能表現關鍵，並且說明核心數量並非越多越好，甚至也以真實應用場景結果驗證旗下處理器效能與競爭對手AMD同級產品的差異。

在今日 (8/6)活動中，Intel則是藉由在Steam平台熱門銷售遊戲，以及在bilibili平台熱門觀看影片所對應遊戲作品，透過總計達36款遊戲作品進行測試，藉此說明旗下H系列處理器效能表現。

而測試機種，則是採用搭載Intel Core i7-10750H處理器的聯想Y7000 2020年版遊戲筆電，以及採用AMD Ryzen 7 4800H處理器的聯想R7000 2020年版遊戲筆電，兩者均以全新拆箱使用的全新機進行測試，並未額外採取任何調整。

至於實際測試方式，則是透過遊戲內建測試模式或獨立測試程式量測筆電效能，另外針對未內建測試模式的遊戲，則是採取錄製1段操作腳本，並且記錄運作過程呈現畫面張數的作法進行比對。

依照Intel說明，實際測試結果有多項熱門遊戲執行效能超越AMD同等級產品約10%以上，甚至在《湯姆克蘭西：全境封鎖2 (Tom Clancy's The Division 2)》每秒畫格數量表現更是AMD處理器表現的37%以上。

另外，針對一般使用情境模擬測試中，Intel表示在旗下SYSmark 2018版本，以及WebXPRT 3、PCMark 10等測試結果中，旗下處理器反應效能更是在AMD處理器至少12%以上。因此Intel強調處理器的效能表現應該以真實數據作為參考，而非帳面上的數據表示，同時也再次強調核心架構設計才是處理器效能關鍵所在。

不過，針對目前在遊戲應用部分，不可否認AMD目前與遊戲業者的合作相對較深，即便Intel先前已經強調藉由軟體調整方式，已經能讓代號Ice Lake的第10代Core i行動版處理器有1080P、60fps的穩定效能表現，但AMD在與遊戲業者內容藉由API等形式深度整合，加上本身在PlayStation 4、Xbox One家用主機與遊戲業者的合作關係，使得不少遊戲業者更傾向以AMD處理器平台打造遊戲內容。

在相關說明中，Intel則強調實際上本身已經開始與遊戲業者持續加強合作，透過軟硬體整合方式讓遊戲背後運算效率能藉由Intel處理器提昇，例如針對多人、複雜圖像渲染情況，即可透過軟體指定先讓Intel處理器完成人物動作、物件移動相關運算，接著再進行大範圍的影像著色渲染，藉此加快整體畫面的處理速率，進而能使每秒畫格數量維持穩定。

同時，Intel在9月初即將揭曉代號Tiger Lake的第11代Core i系列行動版處理器之餘，接下來也會在8月下旬的座談活動透露更多處理器效能提昇細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel 處理器

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