不再放縱！腳踩這紅線 臉書真刪了美國總統川普的誤導性貼文

川普在影片中誤導性地表示兒童幾乎對 COVID-19 「免疫」，目前貼文已經遭到移除！

臉書這次移除了美國總統川普發表的貼文，理由是涉及散播不實的疫情言論，臉書以違反社群政策將其下架。

川普發表了一段接受 Fox 新聞電話採訪的片段，他在影片中誤導性地表示兒童幾乎對 COVID-19 「免疫」。目前貼文已經遭到移除，不過已由 CNN記者多妮·奧沙利文（ Donie O'Sullivan）在下架前擷取到畫面，並公開其推特上。

#BREAK Facebook removes post from President Trump's page for breaking its rules on Covid-19 misinformation.



The post was a clip of his interview with Fox & Friends this morning where he made claims about children and Covid-19 immunity pic.twitter.com/tPYPAVLYY8 — Donie O'Sullivan (@donie) August 5, 2020

據《紐約時報》報導，本次是臉書首次針對川普所發表疫情資訊進行取締，臉書在聲明表示：「在此影片提到特定族群對 COVID-19 免疫的不實言論，違反臉書禁止發表錯誤疫情資訊的政策。」

川普過去持續性的踩到社群平台底線，但臉書與推特採取的動作不同，佛洛依德事件引發大規模暴動時，川普在社群平台就寫下過「哪裡有搶劫，就朝哪個地方開槍」並受到推特移除；但同時臉書卻沒有採任何行動，也讓臉書引來外界不少撻伐。

過去，臉書執行長祖克伯企圖與美國總統川普的爭端劃清界線，對於推特對川普推文貼上警示標籤，祖克伯表示臉書政策和推特不同路，雖然也會對誤導性內容貼上標籤，但秉持並不該作為仲裁者檢視政治人物所發的文章。但在今年六月時，川普涉及號召臉書網友簽署請願書，反對「反法西斯主義活動」（Antifa），臉書也以違反組織仇恨政策刪除廣告。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》