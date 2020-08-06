安卓版的「AirDrop」！Google向部分Pixel、三星手機釋出Nearby Share功能

先前以Fast Share名稱推出，後續則改為Nearby Share的功能，Google果然如近期傳聞確定從即日起將此功能增加至部分Pixel系列手機，以及特定三星手機產品，未來也計畫陸續開放更多Android手機使用此項功能。

如先前曝光消息，Nearby Share將會透過無線連接方式，藉由一般藍牙或低功耗藍牙連接方式，另外也能藉由Wi-Fi點對點連接方式，或是藉由WebRTC連接規範，讓兩款Android手機能快速傳輸檔案，藉此形成Android版本的「AirDrop」。

由於是以點對點連接方式傳輸檔案，因此傳輸過程自然不會損耗網路連接流量，同時系統也會自動在不同連接方式選擇最合適規格建立連線，使用者在操作過程僅需點選所需分享檔案，並且點選預計分享對象的手機名稱即可。

另外，跟蘋果的AirDrop相同，Nearby Share功能也能選擇隱藏，或是只讓部分聯絡人看見自己，或是開放所有人都能透過Nearby Share功能發現自己的手機，但可能就要提防有人利用此項功能惡作劇 (例如不少人會利用iPhone的AirDrop功能向他人發送「你的AirDrop沒關」圖片)。

而傳送檔案時也能選擇以匿名形式發送，藉此減少透過Nearby Share功能分享檔案時的隱私曝光風險。

除了預計先在部分Pixel系列手機，以及特定款式的三星手機提供Nearby Share功能，Google也計畫將此項功能帶到Chromebook，而在先前消息說法也透露此項功能未來也會開放Windows平台、Linux平台，甚至在macOS平台上透過Chrome瀏覽器使用，但可能還要再等一些時候。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》