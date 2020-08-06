歐盟終究針對Google收購Fitbit事宜 展開市場壟斷調查

即便Google已經說明不會利用收購Fitbit業務取得數據強化本身廣告業務，但歐盟對於Google收購Fitbit依然有不少擔憂，因此宣布將對Google展開調查。

依照歐盟聲明，認為目前Google在線上廣告已經取得大規模優勢，加上未來智慧穿戴裝置發展將會更大成長幅度，意味將產生更多與人直接關連數據，因此預期Google將能藉由此類數據更加了解使用者身心狀況，藉此讓旗下廣告業務能更精準投放，進而造成市場公平競爭失衡。

而歐盟表示此次介入調查，將確認Google是否透過收購Fitbit取得數據提昇廣告業務發展，同時也希望Google取得數據能被有效控管，避免影響市場競爭。

針對歐盟公告內容，Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh則是發文澄清，強調Google收購Fitbit的目標是為了取得硬體發展資源，目標絕對不是數據。同時，Rick Osterloh也強調目前市場已經有包含蘋果、三星、Garmin、Fossil、華為、小米等業者投入智慧穿戴裝置產品發展，Google收購Fitbit加入此市場競爭，則是希望能在智慧穿戴裝置市場發展成長，並非著眼將數據應用在旗下廣告業務。

不過，即便Google一再聲明不會將Fitbit旗下產品產生數據用在廣告投放，但畢竟過去Google一直讓人留下利用各項數據分析使用行為，進而投放精準廣告獲利的印象，因此歐盟高度質疑Google收購Fitbit是為了背後龐大的個人身體相關數據。

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