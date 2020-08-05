Sony因疫情遊戲銷售大增 手機營收也因精簡銷售而增加

Sony稍早公布截至6月底的2020財年第一季財報結果，其中銷售總額達1.97兆日圓，相比去年同期呈現微幅提昇，而營收則達2280億日圓，相比去年則微幅縮水。

此次在財報中，不意外地依然是由PlayStation遊戲部門取得顯眼成果，同時在近期新型冠狀病毒疫情影響下，加上過去一陣子的促銷方案助力，使得PlayStation 4的遊戲銷售數量達9100萬套，相比去年同期幾乎成長高達83%，而有高達74%比例都是數位下載版本。

另外，PlayStation Plus會員訂閱服務的銷售量，也在上一季累積達4490萬筆訂單，相比去年同期達4150萬筆訂單規模成長一些。

但因為PlayStation 5預計在年底推出，使得PlayStation 4銷售數量減少，雖然因為疫情影響使得上一季銷售數量出現回升，達190萬台，相比去年同期的320萬台依然減少許多。

至於在遊戲作品銷售部分，《最後生還者Part II》不意外地成為相當受歡迎麼遊戲作品，在6月19日上市後3天就累積多達400萬套銷售數量，而在7月17日上市的《對馬戰鬼》則是在上市後3天累積達240萬套銷售量。

作為對比，在2018年9月9日上市的《漫威蜘蛛人》在推出3天後累積銷售達330萬套，甚至在上市將近一年後累積銷售套數更達1320萬套，而在2018年4月20日上市的《戰神》則在推出3天內累積銷售達310萬套。

在其他部門收入表現部分，因為疫情影響使得包含影業、音樂、電視、相機等產品部門均呈現下滑。而智慧型手機產品方面雖然在收入方面相比去年同期下滑，但是整體營收卻明顯增加，同時相比2019財年第四季呈現營收虧損情況更是改善許多，顯然手機產品往更精簡方向調整，避免增加額外成本負擔，並且鎖定金字塔用戶族群的銷售策略成功，只是可能連帶地會犧牲部分一般消費族群市場需求。

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