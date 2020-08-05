聽新聞
test
0:00 / 0:00
川普要求微軟或其他美國業者 在這天前談定收購TikTok事宜
在日前透露準備在美國境內禁用TikTok服務後，美國總統川普稍早於白宮記者會上表示贊成微軟收購TikTok，同時也希望此收購事宜可以在9月15日以前談定，否則就會要求TikTok關閉美國境內服務。
依照川普說法，無論是否由微軟出資收購，或是一間大型、安全的美國公司收購TikTok，其中一部分獲益金額必須繳納給美國財政部，強調是因為美國政府促成此筆交易。
同時，川普也直言掌握TikTok在美國能否營運的權力，意味TikTok除非將美國業務完全轉讓給美國企業，否則將無法在美國境內提供服務內容。
而不少市場看法認為，川普此舉雖然形式上幫微軟開啟收購TikTok美國業務的便道，同時也讓TikTok能否繼續在美國營運的壓力獲得暫緩，但也同時反應美國以經濟強權干涉市場營運情況。
微軟目前已經發出聲明表示將在9月15日前與TikTok母公司字節跳動完成收購事宜討論，同時也強調會在確保隱私資訊安全情況下收購TikTok美國業務。
除了收購美國業務，微軟在聲明中也說明將收購包含在加拿大、澳洲與紐西蘭營運的TikTok業務，並且可能開放其他美國投資者透過少數持股方式參與收購事宜。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言