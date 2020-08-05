LINE Clova與LINE BRAIN品牌合併 未來鎖定友善人工智慧發展

LINE在近期於日本以線上形式舉辦的LINE AI DAY線上系列論壇宣布，目前已經有超過280家企業及地方政府採用LINE人工智慧技術，同時也宣布將LINE Clova與LINE BRAIN發展方向統一，並且合併使用LINE Clova品牌持續推動人工智慧技術應用。

同時，LINE也宣布未來將LINE Clova品牌將布局貼近用戶需求的友善人工智慧，並且協助解決日常生活與商業中的潛在問題，而非取代現有人類工作，或是僅追求高效率運算。

例如此次宣布推出，預計在稍晚時候公布上線時間與價格的CLOVA Note服務，辨識藉由對話辨識功能，讓使用者更方便記錄會議內容，並且透過數位化便於管理、再利用。LINE強調，未來將會持續以用戶需求為核心，並且融合人工智慧價值，除了持續開發人工智慧技術，同時也將開發相關功能作為輔助。

另外，結合LINE Clova語音識別、合成，以及對話控制的LINE AiCall功能，則可應用再餐廳預訂，或是客服問答等相關業務。

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