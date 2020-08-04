iPhone 的「i」將代表印度製造？產線正從中國移至印度

印度不只有新建的 Apple 供應鏈工廠！根據《The Times of India》昨（2）日的獨家報導，蘋果公司上游的 6 條生產線正大舉從中國移至印度，共將為當地新增 5 萬 5 千個工作機會，去年有印度媒體曾將標題下成「iPhone 的 i 不久後將代表 India」（The 'i' in iPhone may soon stand for India），現在看似乎成真。

《The Times of India》引述消息人士，這 6 條產線的遷移，除了能滿足印度當地市場對 iPhone 的需求之外，其他產能將會從印度出口到世界，預估出口產值將高達 50 億美元（約合 1,469 億台幣）。

這 6 條產線的遷移預計耗時一年左右，屆時將為印度創造 5 萬 5 千個組裝作業員的工作機會，也表示中國會有類似數目的組裝人員失業！雖然目前只有規劃 iPhone 的產線，未來幾年將會將業務範圍從手機擴展至 iPad 平板、甚至 Mac 電腦。

Apple 公司的主要考量是為了生產供應鏈的多樣化，而印度則藉此機會正式角逐下一個「世界工廠」的國際定位。

綜合《India TV》等外媒的報導，印度政府今年 5 月頒布相關的「產品生產激勵計畫（Product-Linked Incentive）」，編列 66.5 億美元預算，在未來 5 年內提供額外的 6% 財務獎勵，並且對於電子零組件、半導體和其他零組件的製造祭出高達 25% 的獎勵機制。

蘋果自 2017 年起已經在印度本地組裝供應給當地消費者的 iPhone，以規避 20% 的稅——是印度政府規定的進口稅的一部分。迄今已在印度製造的 iPhone 型號共有 iPhone SE（2017）、iPhone 6s（2018）、iPhone 7（2019）、iPhone XR（2019），而今年將開始製造 iPhone 11。

印度科技部長 Ravi Shankar Prasad 在週六（1 日）召開記者會表示，已經有 22 家供應商承諾，將在印度設立手機製造廠，預計在 5 年內，在印度生產的智慧手機及零組件的價值，可達到 1530 億美元。

A total of 22 companies have filed their application under the PLI Scheme. The International companies are Samsung, Foxconn Hon Hai, Rising Star, Wistron and Pegatron.



Indian companies are Lava, Dixon, Micromax, Padget Electronics, Sojo and Optiemus Electronics have applied. pic.twitter.com/O5ddpa0qhJ — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) August 1, 2020

印度科技部長 Ravi Shankar Prasad 說明，目前申請「產品生產激勵計畫」的主要都是蘋果及三星的製造商，包括三星、台廠鴻海 、緯創、和碩及印度廠 Micromax 和 Lava，而中國四大手機製造商 Oppo、Vivo、OnePlus 和 Realme 均未遞交申請。他強調，印度政府不會阻擋任何國家的公司參與此一計畫。

根據調研機構的數據，中國品牌的智慧型手機目前在印度市場的市占率是壓倒性的 80%，但是在中印衝突越演越烈之下，這個局勢可能將要改變。

《本文作者 蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》