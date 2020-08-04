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iPhone 的「i」將代表印度製造？產線正從中國移至印度

聯合新聞網 / INSIDE
路透
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印度不只有新建的 Apple 供應鏈工廠！根據《The Times of India》昨（2）日的獨家報導，蘋果公司上游的 6 條生產線正大舉從中國移至印度，共將為當地新增 5 萬 5 千個工作機會，去年有印度媒體曾將標題下成「iPhone 的 i 不久後將代表 India」（The 'i' in iPhone may soon stand for India），現在看似乎成真。

《The Times of India》引述消息人士，這 6 條產線的遷移，除了能滿足印度當地市場對 iPhone 的需求之外，其他產能將會從印度出口到世界，預估出口產值將高達 50 億美元（約合 1,469 億台幣）。

這 6 條產線的遷移預計耗時一年左右，屆時將為印度創造 5 萬 5 千個組裝作業員的工作機會，也表示中國會有類似數目的組裝人員失業！雖然目前只有規劃 iPhone 的產線，未來幾年將會將業務範圍從手機擴展至 iPad 平板、甚至 Mac 電腦。

Apple 公司的主要考量是為了生產供應鏈的多樣化，而印度則藉此機會正式角逐下一個「世界工廠」的國際定位。

綜合《India TV》等外媒的報導，印度政府今年 5 月頒布相關的「產品生產激勵計畫（Product-Linked Incentive）」，編列 66.5 億美元預算，在未來 5 年內提供額外的 6% 財務獎勵，並且對於電子零組件、半導體和其他零組件的製造祭出高達 25% 的獎勵機制。

蘋果自 2017 年起已經在印度本地組裝供應給當地消費者的 iPhone，以規避 20% 的稅——是印度政府規定的進口稅的一部分。迄今已在印度製造的 iPhone 型號共有 iPhone SE（2017）、iPhone 6s（2018）、iPhone 7（2019）、iPhone XR（2019），而今年將開始製造 iPhone 11。

印度科技部長 Ravi Shankar Prasad 在週六（1 日）召開記者會表示，已經有 22 家供應商承諾，將在印度設立手機製造廠，預計在 5 年內，在印度生產的智慧手機及零組件的價值，可達到 1530 億美元。

印度科技部長 Ravi Shankar Prasad 說明，目前申請「產品生產激勵計畫」的主要都是蘋果及三星的製造商，包括三星、台廠鴻海 、緯創、和碩及印度廠 Micromax 和 Lava，而中國四大手機製造商 Oppo、Vivo、OnePlus 和 Realme 均未遞交申請。他強調，印度政府不會阻擋任何國家的公司參與此一計畫。

根據調研機構的數據，中國品牌的智慧型手機目前在印度市場的市占率是壓倒性的 80%，但是在中印衝突越演越烈之下，這個局勢可能將要改變。

《本文作者 蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 iPhone 智慧型手機 蘋果

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