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怕步向TikTok後塵？ Zoom：停止對中國提供直接服務

世界日報 / 編譯中心／綜合3日電
新冠疫情爆發後異軍突起的視訊會議應用技術公司Zoom可能步TikTok後塵，成為聯邦政府調查的對象。圖為音樂愛好者透過Zoom舉行音樂會。(路透)
新冠疫情爆發後異軍突起的視訊會議應用技術公司Zoom可能步TikTok後塵，成為聯邦政府調查的對象。圖為音樂愛好者透過Zoom舉行音樂會。(路透)

TikTok因中國背景陷入風暴之際，不少人猜測，新冠疫情爆發後異軍突起的視訊會議應用技術公司Zoom可能步其後塵。Zoom於3日宣布將停止向中國地區的用戶提供產品的直接銷售和升級，轉由第三方公司提供其服務。

Zoom發言人表示：「我們在中國大陸地區的進入市場模式包括直接銷售、在線訂閱、和通過合作夥伴銷售。我們正轉向僅限合作夥伴的模式，將Zoom科技鑲嵌在合作夥伴提供的服務當中，這些公司能在中國大陸地區提供更好的地方支持。」

聲明說，此次服務轉型將於8月23日生效，中國大陸用戶屆時可通過授權的合作夥伴以參與者的身分繼續使用Zoom的視訊會議服務。

據路透報導，這些合作夥伴包括會暢通訊、矚目會議室系統和Unmeet網絡會議系統。

總部位於加州的Zoom由來自中國的移民袁征創辦。儘管是一家美國本土公司，但Zoom曾被爆出通過位於中國境內的服務器發送通話信號，其應用也隱藏資訊漏洞，使得其安全性受質疑。6月，Zoom因遵循中國政府的請求而關閉一個屬於中國人權活動團體的帳號，再度受外界猛烈批評。

7月30日，聯邦國會民主黨籍參議員布魯曼素(Richard Blumenthal, D-CT)和共和黨籍參議員霍利(Josh Hawley, R-MO)共同致信司法部，要求針對Zoom和抖音國際版TikTok侵犯美國公民自由和與中國政府的關係展開調查。

兩名參議議員在信中寫道：「根據多份報告，我們極度擔憂Zoom和TikTok已向中華人民共和國政府提供了美國公民的信息，並代表中國政府參與了網絡審查。」

CNN分析，Zoom目前面對複雜的情況，它的背景，包括實質上的與觀感上的，都可能引來美國政府的進一步行動，讓它有步華為、TikTok等中資科企後塵的風險。

但消息人士指出，Zoom此次的調整僅改變了營運模式，並未關閉中國地辦公室或數據中心的計畫，不會對身處中國地透過海外公司注冊 Zoom 帳號的用戶有影響。

TikTok 美國公民 Zoom

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