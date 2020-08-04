SpaceX低軌道衛星連網計畫「Starlink」可連接裝置數量增加至500萬

在亞馬遜的低軌道衛星連網計畫「Kuiper」獲得美國聯邦通訊委員會 (FCC)正式批准後，Elon Musk旗下SpaceX所推動低軌道衛星連網計畫「Starlink (星鏈)」也獲准在美國境內6個州測試地面站，預計最快會在今年底投入商用。

除此之外，SpaceX更獲准將「Starlink」可連接裝置數量，從原本100萬組增加至500萬組。而此次提出將連接裝置數量增加的原因，則是基於目前美國境內預申請服務人數已經累積超過70萬，因此認為需要增加可允許的連接數量。

依照SpaceX先前說明，「Starlink」將透過衛星向地面站或自行設計的終端裝置發送網路訊號，藉此簡化傳統建置網路難度，同時也能快速依照連網需求調度傳輸頻寬，而使用端更能透過便利的無線傳輸方式隨時連接上網，並且省去佈線麻煩。

除了SpaceX，目前亞馬遜也同樣投入低軌道衛星連網計畫，期望藉此讓更多地區都能更便利地享有連網服務，美國聯邦通訊委員會在批准此類計畫時，評估可推動美國經濟成長，並且有助於公共利益成長，讓消費者、企業與政府單位更容易取得高速網路服務資源。

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