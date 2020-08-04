微軟確定明年終止Android、iOS平台的Cortana服務

在先前持續調整旗下數位助理服務Cortana營運模式後，微軟在近期公布消息裡，更進一步確認將在今年9月7日之後終止所有Cortana對於第三方服務整合，而在2021年初之後也會將Android與iOS平台上的Cortana服務關閉，甚至先前在與Harman Kardon合作的Invoke智慧喇叭，以及本身推出的Surface Headphones耳機也都會去除原本搭載的Cortana服務功能。

而在這樣的調整之下，意味原本的Cortana服務將不再定位提供一般消費市場使用，將會轉為整合在Office 365等服務輔助功能，讓使用者能透過聲控互動方式提昇工作效率，不再定位與Google Assistant、蘋果Siri等數位助理服務競爭產品。

但這樣的調整之下，勢必也會讓原本主打Cortana數位助理服務互動的Invoke智慧喇叭，在透過網路強制更新後變成僅具備Harman Kardon音質認證的藍牙喇叭。作為補償，微軟將針對美國境內購買Invoke智慧喇叭，並且曾在2019年7月31日到今年8月1日期間使用Cortana服務的消費者提供50美元禮品卡。

另外，先前主打整合Cortana數位助理服務功能的Surface Headphones耳機，未來透過更新後，同樣也僅會保留原本耳機功能，Cortana數位助理服務功能則是移轉至微軟服務內，因此微軟對此所提供補償金額就只有25美元，畢竟搭配微軟服務依然可以使用Cortana數位助理服務。

相較Cortana服務在歐美地區發展情況，在中國地區以「小冰」為稱的Cortana人工智慧技術發展顯然有較大進展，不僅與大量在地內容整合，同時也建立相當完整生態體系，甚至有與小米旗下小愛同學數位助理服務建立互通，目前更宣布拆分成為獨立公司，未來由微軟持續授權新公司使用Cortana技術打造小冰關連服務。

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