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另一名滑鼠共同發明者William English辭世 享年91歲

聯合新聞網 / 楊又肇
早期滑鼠設計 (圖／擷自維基百科)
早期滑鼠設計 (圖／擷自維基百科)

1968年與Douglas Englebart博士共同在美國史丹福大學研究院共同打造第一款滑鼠的William English，日前已經在7月26日離開，享年91歲。

相比另一名更廣為人知，並且在2013年因腎衰竭逝世的Douglas Englebart博士，主要負責構思滑鼠使用概念，目前眾人熟悉的第一款滑鼠原型設計則是由William English打造。

而早期的滑鼠，主要是用於取代鍵盤繁瑣指令輸入操作流程，讓使用者能透過點按操作，將指令訊號傳遞至電腦產生回應。早期的滑鼠作動原理，與後來投入商用版本並沒有太大差異，除了滑鼠本體是以木盒製作，但同樣透過底部滾球帶動轉軸，進而改變內部電阻值形成不同電子位移訊號，讓電腦能判斷滑鼠移動情況。

William English
William English

至於後來普及應用的光學滑鼠，其實在1980年就已經問世，相比機械式滾球滑鼠能有更精準定位表現，但當時的技術僅能讓光學滑鼠在印有細微格線的滑鼠墊上使用，如此才能順利判斷位移狀態，同時也因為造價偏高，使得市場依然以滾球滑鼠使用為主。

雖然滑鼠誕生時間很早，但真正開始被推廣使用，則是在蘋果創辦人Steve Jobs於1979年底參觀全錄帕羅奧多研究中心之後，開始將圖像導向操作模式帶到新款Lisa與Macintosh，進而推動滑鼠使用模式，後續才促使微軟開始走向以圖像操作為主的Windows作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

滑鼠

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