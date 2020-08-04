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字節跳動有意將TikTok營運總部 自北京遷移至倫敦
英國太陽報指稱，字節跳動可能近期內將對外宣布把TikTok營運總部從北京遷移到英國倫敦。
而就先前英國衛報報導表示，TikTok營運總部有可能選擇英國以外地區，例如轉向愛爾蘭都柏林等城市作為新總部設置地點。
不過，字節跳動並未對此報導作任何回應，同時目前對於微軟計畫出資收購TikTok美國業務，以及包含在加拿大、澳洲與紐西蘭營運業務，預計在9月15日以前完成討論事宜也未有進一步回應，僅透過聲明強調依然重視美國市場發展，並且說明不會改變既有用戶體驗。
微軟方面則是表示已由執行長Satya Nadella與美國總統川普溝通，將繼續準備收購TikTok美國業務，除了預計在9月15日以前完成討論，同時也會持續觀望美國白宮對此收購事宜立場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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