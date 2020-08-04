首波開放對象看這！智駕電動巴士從即日起於淡水開放試乘

由中華民國交通部、新北市政府指導，並且由新北市政府交通局主辦，分別由中華電信、勤崴國際與淡水客運協辦的「智駕電動巴士」，從今日 (8/3)開始在新北市淡水區的淡海輕軌崁頂站到美麗新廣場購物中心之間提供接駁，預計從即日起至12月底期間開放試乘。

依照說明，「智駕電動巴士」在淡海輕軌崁頂站到美麗新廣場購物中心之間約600公尺長的路線，將透過專屬道路運行，並且讓行進過程僅需行經一個T字路口，並且繞過一個90度路口轉角，同時在兩個端點站進行回轉改變行進路線方向，整體行進路線並不包含需要頻繁轉換路口，或是與其他車輛一同用路情況。

「智駕電動巴士」在今年5月底取得自駕車上路測試許可後，便在相關路線上進行無人駕駛測試，此次開放試乘則是首次進行載人運作，但依然會以隨車配置一名司機，以利協助處理各類突發狀況。

而自駕系統是由勤崴國際打造，車用通訊系統與監控中心系統則由中華電信提供，營運則是由淡水客運負責，預計從即日起到12月底開放試乘，每天發車時間則是從上午11點至晚上9點半，週末與國定假日則會延長至晚上10點，發車間隔時間則約為20分鐘。

不過，首波開放試乘對象將以淡水居民、大專院校相關科系，以及相關協會與民間企業等團體預約搭乘，一般民眾則到等到9月透過排隊試乘。至於上下車都必須感應悠遊卡等智慧票卡作為識別，但試乘過程並不會進行扣款。

除了此次在淡水開放試乘的「智駕電動巴士」，目前在台灣地區推動的自駕應用計畫還包含先前在台北市信義路公車專用道進行測試的夜間營運系統，以及位於台南科學園區、桃園青埔、彰濱工業區的自駕車應用計畫，另外高雄市輪船公司更計畫在愛河藉由太陽能運作的無人自駕船經營水上觀光。

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