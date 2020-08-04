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不到1萬2千元！Pixel 4a在Google Store開放預購 台灣9月10日正式上市

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：Google證實Pixel 4a也會推出支援5G連網功能的Pixel 4a (5G)，建議售價則預期從新台幣15990元起跳。

先前就已經有不少消息曝光，甚至也有實機動手玩影片提前曝光，卻遲遲未對外公開的Pixel 4a，終於在日前由Google發出預告後，正式於Google Store上架銷售，同時也確認台灣地區將以新台幣11990元銷售，並且從即日起開放預購

如同先前曝光內容，Pixel 4a確定搭載5.81吋、左上角開孔設計螢幕，處理器則搭載Qualcomm Snapdragon 730，並且搭載6GB記憶體、128GB儲存容量，以及3140mAh電池容量，相機部分則採用800萬畫素、f/2.0光圈視訊鏡頭，以及1220萬畫素、f/1.7光圈、支援Dual Pixel雙像素對焦設計的主相機廣角鏡頭，但並未像Piexl 4系列額外搭載遠距鏡頭，僅額外搭載一組補光燈。

功能部分，Google強調Pixel 4a同樣也能比照Pixel 4拍攝HDR+影像，並且透過夜視模式拍攝清晰低光環境照片，或是藉由肖像模式拍攝專業人像，同時也強調Pixel 4a電池電力可對應全天使用需求，並且配合對應PD 2.0電力傳輸規範的USB-C連接埠提供18W快充功能。

另外，Pixel 4a也支援包含Google Assistant聲控互動，以及可一鍵分享最新相片的「社交分享」等多款Google原生應用服務，並且能藉由內建Titan M晶片確保資料安全，同時也由Google提供至少3年新版作業系統與安全更新服務，以及3個月可享有100GB線上儲存容量的Google One服務，作業系統則預設搭載Android 10，預期很快也能升級至Android 11

而SIM卡部分則僅對應4G LTE網路，最高對應3相載波聚合，支援最高下載速度可達600Mbps的Cat. 12下行規格，以及最高上傳速度可達75Mbps的Cat. 5上行規格，另外也能透過eSIM使用網路服務。

其他部分，機身顏色僅提供純粹黑單一配色，機身框架則採用一體成型的聚碳酸酯材質打造，並且以康橫寧Gorilla Glass 3強化玻璃保護螢幕表面，另外則保留3.5mm耳機孔設計。

目前Pixel 4a將從即日起開放預購，售價將是349美元，台灣地區售價則是新台幣11990元，在美國地區將分別與Verizon合作，或搭配Google旗下虛擬電信服務Google Fi提供資費購機方案，預計會在8月20日正式推出，台灣地區則與台灣大哥大合作資費方案，預計會在9月10日上市，另外也會在英國、愛爾蘭、法國、德國、日本及澳洲推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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