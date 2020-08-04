疫情影響…遺囑App下載飆3成

新冠肺炎引發數位風暴，各行各業必須在隔離的狀態下尋找生存之道、建構線上世界的未來，就連最傳統的「身後事」殯葬業也不例外。疫情期間，歐美日興起YouTube葬禮、Zoom葬禮；台灣遺囑律師劉韋德設計的七七七遺囑產生器App，引導用數位工具寫遺囑、交代身後事，疫情期間下載人數暴增三成。

新冠肺炎讓民眾懼怕接觸，歐美日等國相繼出現葬儀社透過LINE或臉書等社群平台發送訃告，以Zoom視訊會議或YouTube直播葬禮，親友不僅可線上觀看、還能用鍵盤彼此撫慰。而弔唁用的花籃與奠儀，也可透過網路數位支付致贈。還有新創公司推出「身後事」線上規畫，協助憂心這場世紀大瘟疫的民眾規劃身後事，將資訊儲存在雲端和特定親友分享。

台灣律師劉韋德的執行業務包括協助民眾撰寫、公證遺囑。有鑑於台灣民眾預立遺囑的風氣不夠普遍、僅占一成。去年他設計完成「七七七遺囑產生器」App，免費供民眾下載使用。民眾透過遺囑App的協助，便可寫好一份符合法律規範的遺囑，交代財產分配、遺囑執行人、大體捐贈等重要事宜，一年來下載達三萬次。他說，未來若修改民法，數位遺囑結合電子簽證、自然人憑證等，本身便可具法律效力。

台灣未因疫情出現「虛擬葬禮」風潮。劉韋德說，華人視葬禮為重要儀式、親友必須親自到場。不過「七七七遺囑產生器」疫情期間下載人數暴增三成。他分析，人們面對世紀大瘟疫開始思考死亡，數位科技在此時扮演協助的關鍵角色。