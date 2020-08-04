vivo解析雲台結構相機模組 未來不排除應用在更多手機產品

針對今年6月初正式揭曉的vivo X50系列手機所搭載雲台結構相機模組 (Gimbal Camera System)，vivo今日 (8/3)在台進一步介紹此相機模組設計細節，強調希望在目前越來越多人透過手機分享拍攝影片內容情況下，讓使用者能藉由手機隨意拍攝更清晰、穩定影片。

過去手機內的防手陣設計，主要藉由光學防震、電子防震，並且搭配動態感測元件、陀螺儀識別手持晃動情況，並且搭配人工智慧等軟體方式進行修正，讓手機鏡頭能拍出穩定影像。而在vivo提出的雲台結構相機模組設計，則是對應手持三軸穩定器般的使用模式，讓手機鏡頭可透過物理上的晃動修正確保拍攝影像穩定。

依照vivo說明，傳統以手機內建硬體配合軟體修正方式，多半會透過影像疊合、裁切方式達成晃動補正效果，但相對也會犧牲高達40%比例影像範圍，除了會直接影響最終影像呈現解析度表現，影像邊緣依然可能會出現部分模糊情況。

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而要能容納雲台結構相機模組，勢必也會犧牲部分手機內部空間，可能會讓手機電池容量相對減少。不過，在vivo提出的雲台結構相機模組則是採用異形結構磁動框架設計，配合雙滾珠懸架與雙S形FPC排線設計，並且將雲台結構相機模組面積控制在363mm2，以及僅4.5mm厚度，讓相機模組不會佔據過多的手機內部空間，藉此保留足夠電池容量。

實際使用中，vivo提出的雲台結構相機模組可透過真實機械運動進行晃動補正，同時防震對應傾斜角度可達正負3度，對應防震角度更是傳統光學設計的3倍左右。在快門速度為1/4秒情況下，即可對應傳統光學防震系統在1/8秒快門速度的拍攝表現，而在低光環境拍攝清晰影像的成功率，更可達無光學防震設計機種的12.5倍，以及一般光學防震設計的2倍。

此外，相比一般光學防震與電子防震設計，vivo強調旗下雲台結構相機模組更可對應各類防震補正效果，並且確保拍攝影像清晰度，同時也不會有邊緣形變或模糊情況，另外也能確保整體畫質表現。

vivo最早是在今年2月提出的新款APEX概念機種搭載雲台結構相機模組設計，同時在今年6月初推出的市售機種vivo X50 Pro採用相同設計，目前主要還是會應用在高階旗艦手機產品，並且以廣角鏡頭使用為主。

不過，vivo也透露未來視情況也會下放給中高階手機產品使用，同時也不排除進一步應用在遠焦鏡頭或超廣角鏡頭，但現階段則尚未考慮開放授權其他品牌使用，主要還是會應用在vivo旗下手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》