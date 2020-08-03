再見證歷史一刻！SpaceX成功載兩位太空人返回地球

歷時兩個月，兩位 NASA 太空人稍早美國東部時間下午 2:48 於佛羅里達州彭薩克拉海灘的墨西哥灣以降落傘「濺落」方式順利降落！

SpaceX 於 5月30日成功發射「獵鷹 9 號」（Falcon 9）火箭，兩位 NASA 太空人 49 歲的 Bob Behnken 以及 53 歲的 Doug Hurley ，成功搭著由 SpaceX 開發的 Crew Dragon 太空梭抵達國際太空站（ISS)，如今順利返回地球。

睽違 9 年，不論是各種直播串流和太空梭高科技操作螢幕的優化，都象徵著 2020 年科技演進的變革，而眾人也期待見證兩位太空人完成任務後返回地球。

昨日，兩位太空人結束了在國際太空站（ISS) 歷時兩個月的任務，NASA 太空人 Bob Behnken 和 Doug Hurley 開始返回地球之旅，美國東岸時間 8 月 1 日下午 5:45 關閉 Crew Dragon 的艙口，最終在美國東岸時間 8 月 2 日下午 2:48 於佛羅里達州彭薩克拉海灘的墨西哥灣以降落傘「濺落」方式順利降落。

降落在水中對太空人來說並不是相當舒適，在穿過地球大氣層後，海浪的運動可能會讓他們感到不適。太空人在太空中待很長一段時間後，都必須適應地球的重力，在著陸以後醫護人員也隨即前往檢查兩位太空人的身體狀況確認他們一切安好。

這次的降落成功，也說明 SpaceX 這間民間太空公司有能力運用太空梭完成載人往返國際太空站（ISS) 的任務。自 2011 年至今，美國終於再次靠著自己完成載人往返太空站的任務，過去仰賴俄羅斯 Soyuz ，NASA 唯一的選擇背後成本卻相當高，俄羅斯聯盟號每個座位需要支付 8000 萬美元，現在，NASA 找來 SpaceX 的 Crew Dragon 太空梭每個座位的成本約為 5500 萬美元。

為了紀念美國載人太空任務順利返回美國， Bob Behnken 以及 Doug Hurley 從國際太空站帶回了一件非常特殊的紀念品：一小面美國國旗，這面美國國旗可是在太空站上待了九年！

美國總統川普也在 Twitter 上發文道賀：完成兩個月任務後，NASA 太空人成功返回地球。謝謝你們！

Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》