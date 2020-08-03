2020年怎麼了？滑鼠的共同發明人William English逝世 享耆壽 91 歲

滑鼠對電腦歷史來說可謂劃世代發明，它是 1963 年由 Douglas Engelbart 博士主導所設計，而依照設計動手把滑鼠製造出來的人，正是當時身為研究員的 William English。

現代電腦輸入介面先行者——滑鼠的共同發明人 William English 日前 7 月 26 日因呼吸衰竭去世，享耆壽 91 歲

滑鼠對電腦歷史來說可謂劃世代發明，它是 1963 年由 Douglas Engelbart 博士（2013 逝世）在史丹佛研究所主導所設計，而依照設計動手把滑鼠製造出來的人，正是當時身為研究員的 William English。

William English 曾在美國海軍服役，退役後在 1960 年代加入了史丹佛研究所（Stanford Research Institute 簡稱 SRI，現稱為 SRI International），就是在那時他開始跟 Douglas Engelbart 博士合作投入電腦科學研究。

Douglas Engelbart 博士當初的想法很簡單：他想用一個方便、可以用手移動的裝置取代鍵盤繁瑣指令，讓電腦操作更簡易、直覺，因此他設計了個小木頭盒子，底下用一顆小球帶動樞軸轉動，進而改變電阻器的電壓產生位移訊號，並同時將訊號傳至主機。

隨著滑鼠被發明出來，Douglas Engelbart 博士在 1968 年拍攝出名留青史的「The Mother of All Demos」展示影片，向大家介紹了像圖形輸入界面、線上檔案編輯，視訊通話與超文本傳輸協定等日後奠定電腦科學基礎的諸多基礎概念。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》