微軟聲明將在9月15日前 完成討論收購TikTok事宜

微軟發出聲明表示，在執行長Satya Nadella與美國總統川普溝通之後，將繼續準備收購TikTok美國業務。而在持續與TikTok母公司字節跳動討論情況下，微軟預期最快會在9月15日以前完成討論，並且持續觀望美國白宮對此收購事宜立場。

同時，微軟也了解收購TikTok將可能面臨安全性調查，而收購TikTok美國業務將會建立在先前與字節跳動向美國境外投資委員會發出聲明的基礎上。

除了收購美國業務，微軟在聲明中也說明將收購包含在加拿大、澳洲與紐西蘭營運的TikTok業務，並且可能開放其他美國投資者透過少數持股方式參與收購事宜。

微軟也強調未來姜維持TikTok既有使用體驗，並且加上世界級安全、隱私與數據加密保護，確保使用透明，以及符合美國等地區監管機構提出要求。另外，微軟也表示將使美國地區的TikTok用戶隱私數據全數移轉至美國境內保存，同時也會在移轉之後，將原本這些保存在美國境外的數據全數刪除。

不過，微軟也強調目前討論仍處於初步階段，暫時還無法確認是否能順利接手TikTok美國等地區營運業務。

而字節跳動方面，則是發出聲明強調致力全球化發展願景，並且加強在中國等市場發展布局，另外也強調遵守各地區法令規範，同時在合法情況下維護本身營運權益。

以先前情況來看，美國從去年開始以TikTok可能危害國家安全，進而對TikTok施壓，並且要求政府機構、軍方人員不得使用TikTok服務，避免個資遭外洩，甚至川普在近期更表示準備禁止TikTok美國服務。

為了避免在美國遭禁，字節跳動原本計畫以維持部分持股方式拆分美國業務，但美國政府顯然無法接受這樣的作法，因此決定徹底將美國業務切割，預計由微軟或其他美國業者接手，藉此讓TikTok服務能維持在美國境內運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》