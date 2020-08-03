Tesla執行長重申 希望對外授權Tesla軟體、動力總成與電池元件

Tesla執行長Elon Musk近期在個人Twitter上再次透露，將向其他業者授權使用Tesla旗下包含Autopilot在內軟體技術，以及動力總成與電池元件，並且強調希望藉此加快永續能源應用發展，而非與所有競爭對手抗衡。

實際上，Elon Musk在2014年便提出設計專利共享，甚至在去年第三季財報會議上也重申這樣的作法。

而就過去Tesla與其他車廠合作情況，例如過去曾向戴姆勒提供電動車電池元件，協助打造以充電形式運作的Smart EV，但最終並未能為戴姆勒帶來明顯獲益，使得戴姆勒最後轉向自行研發全新Smart EQ系列電動車。

至於與Toyota合作部分，則是由Tesla提供動力總成與電池元件，讓Toyota推出電動版RAV4，但後續同樣因為銷量並不顯著，加上雙方在車款架設計分歧，使得Tesla在2014年起不再向Toyota提供動力總成與電池元件。

但顯然Tesla依然希望透過授權其他業者使用其技術專利、動力總成與電池元件，藉此比照Google、微軟等業者授權其他品牌使用其技術，除了可讓本身在市場重要性持續提昇，同時也能透過規模化增加更多營收機會。

類似情況，Gogoro提出的PBGN聯盟設計方案，同樣也是授權Yamaha、宏佳騰、PGO在內業者使用GoStation換電站資源，並且使用Gogoro提供動力總成等元件打造車款，藉此擴大Gogoro旗下能源網路使用率，並且降低車廠進入電動車市場發展門檻。

不過，以目前多數車廠依然偏重發展自有電動車與電池設計方案，加上Tesla在其專利授權使用協議中加入不能影響Tesla業務發展，或是模仿Tesla產品銷售模式，同時也不能修改專利內容，甚至將Tesla提供技術、元件轉手提供其他廠商使用，讓不少車廠認為Tesla實際上在專利授權設下不少限制，因此更傾向發展自有電動車設計方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》