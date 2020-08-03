聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果收購加拿大支付技術新創Mobeewave 可能強化iPhone感應收款與支付功能
彭博新聞報導指稱，蘋果近期已經以1億美元價格收購位於加拿大蒙特婁的支付技術新創公司Mobeewave，預期未來將使iPhone能直接變成可用於收款交易的行動POS設備。
而依照報導內容，目前Mobeewave旗下數十名員工仍維持現行工作模式，除了可繼續在蒙特婁總部地點繼續辦公之餘，似乎也將使Mobeewave品牌維持獨立運作。
不過，先前Mobeewave提出技術解決方案主要鎖定內建NFC功能手機使用，因此合作適用機種主要仍以Android手機為主，此次由蘋果收購後，或許多少會影響其業務。
蘋果方面並未直接對此收購消息做正面回應，但強調本身將持續透過收購小型技術公司提昇發展能力。
在Mobeewave所提出技術中，將能利用NFC近場感應通訊技術，讓iPhone機種綁定信用卡後，直接透過兩組iPhone背面近距離感應完成轉帳交易，藉此讓使用者能以更方便形式感應支付，同時也整合以硬體為基礎的安全傳輸認證技術，確保轉帳流程不會被竊取金融相關資訊。
若蘋果將Mobeewave技術納入iOS作業系統內，或許將會進一步強化Apple Pay NFC技術應用，讓使用者可直接透過iPhone以NFC感應支付款項之外，同時也能透過NFC感應方式進行收款，意味目前必須配合外接設備才能讓iPhone收款的情況，可以簡化至僅透過iPhone就能完成。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言