蘋果收購加拿大支付技術新創Mobeewave 可能強化iPhone感應收款與支付功能

彭博新聞報導指稱，蘋果近期已經以1億美元價格收購位於加拿大蒙特婁的支付技術新創公司Mobeewave，預期未來將使iPhone能直接變成可用於收款交易的行動POS設備。

而依照報導內容，目前Mobeewave旗下數十名員工仍維持現行工作模式，除了可繼續在蒙特婁總部地點繼續辦公之餘，似乎也將使Mobeewave品牌維持獨立運作。

不過，先前Mobeewave提出技術解決方案主要鎖定內建NFC功能手機使用，因此合作適用機種主要仍以Android手機為主，此次由蘋果收購後，或許多少會影響其業務。

蘋果方面並未直接對此收購消息做正面回應，但強調本身將持續透過收購小型技術公司提昇發展能力。

在Mobeewave所提出技術中，將能利用NFC近場感應通訊技術，讓iPhone機種綁定信用卡後，直接透過兩組iPhone背面近距離感應完成轉帳交易，藉此讓使用者能以更方便形式感應支付，同時也整合以硬體為基礎的安全傳輸認證技術，確保轉帳流程不會被竊取金融相關資訊。

若蘋果將Mobeewave技術納入iOS作業系統內，或許將會進一步強化Apple Pay NFC技術應用，讓使用者可直接透過iPhone以NFC感應支付款項之外，同時也能透過NFC感應方式進行收款，意味目前必須配合外接設備才能讓iPhone收款的情況，可以簡化至僅透過iPhone就能完成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》