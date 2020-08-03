快訊

英國海灘現不明生物屍體 身長4.5公尺有毛還有鰭肢

日本死亡醫師？漸凍人囑託殺人事件「安樂死」的生命爭辯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google傳將以營收分潤 吸引三星推廣Google Assistant在內服務

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，Google希望與三星達成協議，預期藉由營收分潤方式，透過三星手機產品在全球市佔推動旗下包含Google Assistant在內服務。

雖然過去以來與Google維持深度合作關係，但三星實際上在Android作業系統導入不少客製化內容，例如藉由Knox技術確保作業系統資料安全，同時也在旗下手機主推本身提供的Samsung Pay支付服務，以及Bixby數位助理服務。

即便今年手機整體出貨量因為新型冠狀病毒疫情影響而下滑，三星在全球手機市場依然維持相當規模佔比，因此Google仍希望藉由與三星合作關係，藉此推廣旗下服務項目，一如先前三星與微軟合作推廣旗下Office 365等服務。

依照彭博新聞在內報導內容指出，Google可能藉由營收分潤方式，讓三星願意透過旗下手機產品推廣Google主打服務。

實際上，從目前三星推出的手機產品來看，即便三星主打本身提供的Samsung Pay行動支付、Bixby數位助理服務，卻不影響使用者在三星手機內啟用Google Pay，或是使用Google Assistant服務功能，但如果要三星放棄宣傳其下服務，轉向主力推廣Google提供服務的話，或許就要看Google願意用多少營收分潤吸引三星點頭。

不過，Google與三星都未對此說法做回應，至於雙方未來是否會有更深入合作，可能就看接下來三星在Unpacked 2020發表會上是否會宣布與Google合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒

延伸閱讀

澳洲阻止數位壟斷 立法要臉書谷歌「付費給傳媒」

Google串流遊戲服務Stadia 終於可以透過行動網路遊玩

Google開始在美國測試 相同主題報導的新聞內容彙整功能

就是Pixel 4a？Google預告新款手機將於8月3日對外揭曉

相關新聞

微軟傳收購短影片服務TikTok 但川普揚言將TikTok趕出美國

消息指稱，微軟可能有意收購字節跳動旗下在海外營運的短影片服務TikTok。而除了微軟，似乎也有其他公司有意加入競購。

悠遊付開始支援綁定信用卡「但依然有不少限制」

今年3月下旬正式上線的悠遊付服務，當時僅支援綁定第一銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行與中國信託銀行在內八家銀行金融卡，今日 (7/31)則是進一步宣布開放綁定信用卡，讓使用者能直接透過綁定信用卡扣款。

Tesla執行長重申 希望對外授權Tesla軟體、動力總成與電池元件

Tesla執行長Elon Musk近期在個人Twitter上再次透露，將向其他業者授權使用Tesla旗下包含Autopilot在內軟體技術，以及動力總成與電池元件，並且強調希望藉此加快永續能源應用發展，而非與所有競爭對手抗衡。

Google傳將以營收分潤 吸引三星推廣Google Assistant在內服務

相關消息指稱，Google希望與三星達成協議，預期藉由營收分潤方式，透過三星手機產品在全球市佔推動旗下包含Google Assistant在內服務。

傳NVIDIA將以超過320億美元價碼 從Softbank手中收購Arm

先前傳出NVIDIA有意從Softbank手中收購Arm，而近期消息更指稱NVIDIA預計提出收購價碼可能高於320億美元。

Google開始在美國測試 相同主題報導的新聞內容彙整功能

相關消息指稱，Google似乎開始在美國境內的Google新聞測試提供相同主題報導連接彙整功能，讓使用者能快速觀看以相同主題報導的新聞內容。

擴大銷售市場 Impossible Foods人造肉進駐Walmart通路

雖然先前與麥當勞終止合約，但生產人造肉的公司Impossible Foods後續則是宣布與美國最大超市連鎖企業Kroger，以及連鎖超市Safeway、Albertsons、Vons合作銷售其人造肉產品，甚至稍早更宣布進駐大型量販超市Walmart通路，甚至也準備進駐Trader Joe’s生鮮超市，藉此擴大人造肉銷售市場。

FCC正式批准亞馬遜「Kuiper」低軌道衛星網路建置計畫

美國聯邦通訊委員會 (FCC)正式批准亞馬遜建置衛星網路系統，預計將與SpaceX旗下衛星網路系統「星鏈 (Starlink)」競爭。

臉書取得播放MV權利 將與YouTube爭高下

彭博30日報導，臉書已完成一系列交易，取得播放MV的權利，更有可能與YouTube競爭...

蘋果曾構思以40％比例 作為App Store第一年營收分潤

在美國眾議院司法委員會公布電子郵件內容，顯示蘋果在10年前規劃App Store服務時，曾考慮向第三方開發者收取40%的營收分潤。

每年900萬人成「網路犯罪」受害者 諾頓教你如何安全上網

根據台灣諾頓股份有限公司（NortonLifeLock）過去的調查報告顯示，每年約有九百萬台灣消費者遭遇過網路犯罪、92%的消費者對於自身的隱私感到憂心。然而，仍有6成多的民眾為了上網的便利性而提供自己的隱私資料。

Intel申請全新品牌商標專利 準備推出全新「evo」品牌處理器產品？

Intel稍早於美國商標與專利局遞交全新商標設計，除了將過去使用商標圖像設計再次做了調整，就連對應Core i系列處理器使用的商標設計也明顯不同，甚至更出現全新「evo」品牌，似乎暗示將會推出全新系列處理器。

熱門新聞

快更新！LINE最新電腦版6.2 終於新增深色模式

iPhone導入Type-C有影？原廠「編織」傳輸線引發聯想

戶外咖必備 炫彩真無線藍牙耳機變身運動時尚配件

微軟傳收購短影片服務TikTok 但川普揚言將TikTok趕出美國

傳NVIDIA將以超過320億美元價碼 從Softbank手中收購Arm

iOS版Google One 加入手機資料自動備存功能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。