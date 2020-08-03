Google傳將以營收分潤 吸引三星推廣Google Assistant在內服務

相關消息指稱，Google希望與三星達成協議，預期藉由營收分潤方式，透過三星手機產品在全球市佔推動旗下包含Google Assistant在內服務。

雖然過去以來與Google維持深度合作關係，但三星實際上在Android作業系統導入不少客製化內容，例如藉由Knox技術確保作業系統資料安全，同時也在旗下手機主推本身提供的Samsung Pay支付服務，以及Bixby數位助理服務。

即便今年手機整體出貨量因為新型冠狀病毒疫情影響而下滑，三星在全球手機市場依然維持相當規模佔比，因此Google仍希望藉由與三星合作關係，藉此推廣旗下服務項目，一如先前三星與微軟合作推廣旗下Office 365等服務。

依照彭博新聞在內報導內容指出，Google可能藉由營收分潤方式，讓三星願意透過旗下手機產品推廣Google主打服務。

實際上，從目前三星推出的手機產品來看，即便三星主打本身提供的Samsung Pay行動支付、Bixby數位助理服務，卻不影響使用者在三星手機內啟用Google Pay，或是使用Google Assistant服務功能，但如果要三星放棄宣傳其下服務，轉向主力推廣Google提供服務的話，或許就要看Google願意用多少營收分潤吸引三星點頭。

不過，Google與三星都未對此說法做回應，至於雙方未來是否會有更深入合作，可能就看接下來三星在Unpacked 2020發表會上是否會宣布與Google合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》