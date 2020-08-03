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傳NVIDIA將以超過320億美元價碼 從Softbank手中收購Arm

聯合新聞網 / 楊又肇

先前傳出NVIDIA有意從Softbank手中收購Arm，而近期消息更指稱NVIDIA預計提出收購價碼可能高於320億美元。

Softbank在2016年以240億英鎊價格收購Arm，換算之後的美元價格大約在320億美元左右，加上Arm近年市值也有明顯成長，因此NVIDIA要從Softbank手中收購Arm，勢必要使出價超過320億美元規模。

依照先前看法，若由NVIDIA收購Arm的話，將有助於NVIDIA近期著重以Arm架構為主的超算系統，並且結合旗下GPU加速運算應用發展，同時也不會影響目前仰賴Arm架構設計為主的手機處理器發展。

同時，目前超算領域的電腦系統依然以採用Intel在內x86架構處理器為主，因此即便NVIDIA收購Arm也不會造成市場發展失衡。

但若由NVIDIA收購Arm的話，或許也會對Qualcomm、博通、三星、華為、聯發科或蘋果等藉由Arm架構設計處理器產品發展造成影響。

只是以目前NVIDIA主要發展重心聚焦在超算領域、以及遊戲、影像相關顯示技術應用，對於Qualcomm在內業者直接受到衝擊影響程度並不算大，加上目前NVIDIA目前也不再以Tegra處理器布局手機產品為主的消費市場，因此預期不會引起各地區監管機構調查。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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