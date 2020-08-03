微軟傳收購短影片服務TikTok 但川普揚言將TikTok趕出美國

消息指稱，微軟可能有意收購字節跳動旗下在海外營運的短影片服務TikTok。而除了微軟，似乎也有其他公司有意加入競購。

不過，跟其他有中國背景品牌打造服務一樣，美國政府也認為TikTok與Zoom同樣可能影響境內資訊安全，甚至可能潛藏危害風險，因此從先前就持續對此類服務進行打壓。

目前TikTok在全球地區已經累積超過20億次的下載規模，其中在美國境內至少有1.65億次的下載數量，並且吸引大量年輕用戶支持，但美國國安局認為此款源自中國的短影片服務可能夾帶中國政府蒐集美國境內用戶個資的隱私風險，因此嚴格禁止政府機構、軍人等單位使用此類服務。

而在市場傳出微軟等企業可能收購TikTok，美國總統川普除了表示不希望美國企業收購，同時也揚言禁止TikTok服務在美國境內發展。

另一方面，雖然近期美國境內市場壟斷調查現象並未包含微軟，而是將砲火集中在Facebook、亞馬遜、蘋果與Alphabet四間公司，但是如果微軟確定出資收購TikTok，勢必將會引起美國政府關注。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》