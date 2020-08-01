FCC正式批准亞馬遜「Kuiper」低軌道衛星網路建置計畫

美國聯邦通訊委員會 (FCC)正式批准亞馬遜建置衛星網路系統，預計將與SpaceX旗下衛星網路系統「星鏈 (Starlink)」競爭。

依照亞馬遜遞交資料，旗下以海王星外天體區域「古柏帶 (Kuiper)」命名的衛星網路系統，將以多達3236顆低軌道衛星組成，預計分五個階段發射佈署，並且將在578顆衛星發射後開始提供網路服務。

不過，目前亞馬遜尚未確認實際發射衛星時間表，同時也尚未公布發射衛星預計花費成本，就連預計用於佈署的衛星也尚未完成設計，但投入佈署低軌道衛星網路系統，將有助於亞馬遜擴展旗下網路服務，同時也能藉由提供更便利的網路服務推動更多經濟成長。

由於評估可推動美國經濟成長，因此美國聯邦通訊委員會在批准內容表示，亞馬遜提出的低軌道衛星網路系統將有助於公共利益成長，同時也能讓消費者、企業與政府單位更容易取得高速網路服務資源，因此同意亞馬遜建置此項低軌道衛星網路系統。

但是對於天文愛好者、學者而言，批准低軌道衛星網路系統建置可能不見得是好事，畢竟在近期「尼歐懷茲 (NEOWISE)」彗星接近地球時，不少天文觀測拍攝照片同時拍攝到SpaceX旗下星鏈衛星運行痕跡，使得衛星造成光害成為觀察星體阻礙，甚至也影響記錄影像結果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》