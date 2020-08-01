擴大銷售市場 Impossible Foods人造肉進駐Walmart通路

雖然先前與麥當勞終止合約，但生產人造肉的公司Impossible Foods後續則是宣布與美國最大超市連鎖企業Kroger，以及連鎖超市Safeway、Albertsons、Vons合作銷售其人造肉產品，甚至稍早更宣布進駐大型量販超市Walmart通路，甚至也準備進駐Trader Joe’s生鮮超市，藉此擴大人造肉銷售市場。

依照Impossible Foods聲明，旗下人造漢堡肉 (Impossible Burger)將開始透過美國境內近2100家Walmart超市通路銷售，並且以12盎司 (約340.19公克)包裝提供選購。

同時，Impossible Foods也表示旗下人造肉產品已經在全美超過8000個零售通路上架銷售，並且在過去半年創下50倍成長幅度，同時也創下食品新創公司銷售記錄。

Impossible Foods強調旗下人造肉以植物性肉品製作，在4盎司人造肉內成分中，不包含任何膽固醇、僅14公克脂肪與8公克飽和脂肪，整體熱量僅240大卡。作為對比，同樣4盎司重量，並且以8:2比例牛肉製作的肉餅則包含80毫克的膽固醇、23公克脂肪與9公克飽和脂肪，同時熱量達290大卡。

而Impossible Foods更標榜旗下人造肉不包含動物荷爾蒙、抗生素，並且符合猶太教、伊斯蘭教可食用飲食規定，同時也不含麩質，因此也能讓過敏體質的人安心食用。

除了Impossible Foods，另一個美國人造肉品牌Beyond Meat也同樣積極擴展市場，並且也藉由進軍中國市場增加人造肉使用比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》