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悠遊付開始支援綁定信用卡「但依然有不少限制」

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悠遊付開始支援綁定信用卡「但依然有不少限制」

聯合新聞網 / 楊又肇

今年3月下旬正式上線的悠遊付服務，當時僅支援綁定第一銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行與中國信託銀行在內八家銀行金融卡，今日 (7/31)則是進一步宣布開放綁定信用卡，讓使用者能直接透過綁定信用卡扣款。

使用者僅需將悠遊付服務app更新至最新版本，即可在「我的」分頁選擇「支付工具管理」，並且將信用卡資訊綁定至服務內，目前支援玉山銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、國泰世華銀行、上海銀行、凱基銀行、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、合作金庫等金融單位發行信用卡，未來也會加入更多銀行發行金融卡與信用卡，讓使用者能藉由悠遊付服務更方便付款。

不過，目前綁定信用卡支付方式，暫時還無法支援繳納台北市停車費、自來水費、聯合醫院醫療費，以及學雜費等，另外也無法用於購買台北捷運發行的1280定期票，同時也無法用於搭乘台北捷運或公車，依然僅能透過綁定銀行金融卡儲值金額。

依照悠遊卡公司說明，悠遊付未來也會與台北市民卡，並且與UUPon回饋點數機制整合，同時未來也會加入ATM轉帳功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

信用 捷運 北捷 悠遊卡

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