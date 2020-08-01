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悠遊付開始支援綁定信用卡「但依然有不少限制」

Google開始在美國測試 相同主題報導的新聞內容彙整功能

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自Twitter)
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相關消息指稱，Google似乎開始在美國境內的Google新聞測試提供相同主題報導連接彙整功能，讓使用者能快速觀看以相同主題報導的新聞內容。

此項功能與相關報導欄位所彙整內容有些不同，主要會是整理以相同主題報導的新聞內容，讓使用者能更容易透過不同報導了解單一新聞事件的各個面向，或是快速了解新聞事件前後發展，比較不像相關報導彙整內容較難讓使用者判讀新聞事件的來龍去脈，甚至可能被不同報導方向誤導。

同時，Google也預期配合在新聞連結標示符合可信來源網站標誌，方便使用者識別哪些報導內容具有一定可信度，避免被假新聞或錯誤報導內容影響看法。

目前此項功能僅先在美國境內提供使用，同時僅先開放部分用戶測試。另外，此項功能暫時僅在特定報導內容提供使用，並非應用在所有新聞項目，因此有可能背後會透過人力篩選標示，或是由系統自動篩選後，依然需要透過人力審核，因此暫時還無法套用在所有新聞內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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