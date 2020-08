Google開始在美國測試 相同主題報導的新聞內容彙整功能

相關消息指稱,Google似乎開始在美國境內的Google新聞測試提供相同主題報導連接彙整功能,讓使用者能快速觀看以相同主題報導的新聞內容。

此項功能與相關報導欄位所彙整內容有些不同,主要會是整理以相同主題報導的新聞內容,讓使用者能更容易透過不同報導了解單一新聞事件的各個面向,或是快速了解新聞事件前後發展,比較不像相關報導彙整內容較難讓使用者判讀新聞事件的來龍去脈,甚至可能被不同報導方向誤導。

同時,Google也預期配合在新聞連結標示符合可信來源網站標誌,方便使用者識別哪些報導內容具有一定可信度,避免被假新聞或錯誤報導內容影響看法。

目前此項功能僅先在美國境內提供使用,同時僅先開放部分用戶測試。另外,此項功能暫時僅在特定報導內容提供使用,並非應用在所有新聞項目,因此有可能背後會透過人力篩選標示,或是由系統自動篩選後,依然需要透過人力審核,因此暫時還無法套用在所有新聞內容。

