每年900萬人成「網路犯罪」受害者 諾頓教你如何安全上網

根據台灣諾頓股份有限公司（NortonLifeLock）過去的調查報告顯示，每年約有九百萬台灣消費者遭遇過網路犯罪、92%的消費者對於自身的隱私感到憂心。然而，仍有6成多的民眾為了上網的便利性而提供自己的隱私資料。

2020年因為5G、雲端應用帶動物聯網的發展態勢，隨之而來的是更複雜的安全問題，網路使用者暴露在詐騙與個資洩漏的風險中，甚至可能直接危害人身安全，因此公私領域皆需要加強網路與隱私的保護。隨著新技術和裝置的發展將世界連結得日益緊密，消費者將面臨一系列令人擔憂的新網絡安全問題和前所未有的隱私風險挑戰。

此外，受到疫情的影響，台灣有越來越多的用戶面臨到需要在家工作，卻要運用WiFi 或VPN連接公司資訊的情況，相對也帶動台灣防毒軟體的也另一波需求，諾頓品牌在台灣已經為消費者提供保護超過20餘年，自去年與台灣賽門鐵克分家後，面對台灣的用戶及消費者，包括品牌在台灣的定位及未來發展問題也提出許多看法。

1. 請問NortonLifeLock目前在台灣市場的發展狀況如何？在網路安全這塊領域，台灣有很大的市場需求嗎？目前NortonLIfeLock 在台灣的市場定位為何？

回答: 由於網路威脅一直對全球環境和當地居民造成影響，個人網路安全防護市場在台灣仍然具有重要意義。目前正在產生變化的是，防護需求從僅針對Windows裝置的病毒防護擴展到對所有裝置的防護，甚至裝置之外也需提供防護，才能保護用戶隱私和身份。另一方面，由於經濟損失和被盜用身份的風險，以及解決網路攻擊所需的時間成本，使網路安全需求依然強勁。NortonLifeLock一直以來致力於提供能夠解決消費者重點需求的優質網路安全解決方案。Norton已為台灣消費者提供保護逾20年，未來也將繼續帶來保護消費者的創新型安全解決方案。

2. 請問NortonLifeLock接下來在台灣有什麼發展的計劃面對即將到來的5G市場，NortonLifeLock有計畫推出網路安全的新產品嗎？

回答: NortonLifeLock將會繼續以保護裝置、隱私、個人身份、家庭及子女安全的策略來提升產品。5G的推出提供行動聯網裝置一個全新且令人興奮的使用方式。隨著這些裝置已逐漸成為用戶數位生活的主要載體，這些裝置的安全性也相對重要。NortonLifeLock將持續投入開發行動裝置的解決方案，為5G轉型做好準備。NortonLifeLock的解決方案支持多平台，允許消費者靈活地使用裝置，為5G轉型做好了最佳準備。

3. 近年來，公共WiFi在台灣越來越普及，為生活帶來更多的便利，然而有工程師親自在網路上示範如何輕鬆侵入公共WiFi，竊取網路用戶個資，作為全球網路安全領域的領導者，不知道NortonLifeLock對此類似事件以及如何解決此類問題有何看法？

回答: 破解網路對駭客來說相對容易，市面上也存在一些用以在網路訊息傳輸中捕捉用戶信息的惡意網路攻擊。在NortonLifeLock，我們認為這種問題正日益嚴重，這也是為什麼我們投資虛擬私人網路（VPN），將防護從裝置本身擴展至網路連接。對於任何使用加密VPN服務的用戶而言，駭客無法讀取其截取的數據。VPN是安全技術的核心部分， 所有用戶無論在連接任何網路時都應使用該技術來保護自身隱私。Norton Secure VPN採用銀行級加密及無紀錄政策，支持Windows、Mac、Android和iOS系統。

4. 可否簡單說明一下VPN是什麼，由NortonLifeLock所推出的Norton Secure VPN有何特別之處，可以提供何種網路安全的保護呢？

回答: VPN可以保護用戶隱私。虛擬私人網路 (VPN) 在公共網路的連接上架設一個私人網絡，讓用戶以匿名方式在網上活動的同時，其私隱亦得到保障。由於VPN將IP地址隱藏，用戶在網上的活動便無法被追蹤。重要的是，VPN所提供的安全及加密連接，甚至比受保護的Wi-Fi熱點保障私隱的能力更強。VPN能保障各類的網絡活動，包括傳送電郵、網上購物、帳單繳費或瀏覽活動。

Norton Secure VPN為用戶網上活動的隱私提供保障，並且加密用戶傳輸信息，使用戶的網上活動無法被追蹤。

• 銀行級加密：Norton Secure VPN的用戶可以使用個人電腦(Mac、Windows)或行動裝置安全上網，甚至是在公共 Wi-Fi 熱點和不安全的網路上都能安全地進行瀏覽。 • 匿名瀏覽：用戶可以以匿名的形式瀏覽網頁，從而保障線上私隱，避免受到廣告商的網絡追蹤或被網絡罪犯竊取其網路資訊。 • 攔截廣告追蹤器：封鎖廣告追蹤cookies以保障用戶私隱。 • 無紀錄：Norton Secure VPN不會儲存用戶的瀏覽活動。 • 由全球最大的網絡安全公司提供服務：NortonLifeLock為全球最大而且值得信賴的消費者網絡安全品牌。品牌源自美國，擁有逾30年歷史，為全球超過5千萬名用戶提供服務。

5. 市面上有許多免費的VPN供大眾使用，請問一下NortonLifeLock，免費的VPN及付費的VPN有什麼樣的差別呢？

回答: 各類VPN的設置不盡相同。一些免費VPN會降低互聯網連接速度，設有數據限制，強制植入廣告，並且可能帶來如惡意軟體等風險，損害整體網路的使用體驗。正如全球近期出現多中的數據洩漏事件，損害到的是用戶的個人數據及資訊。而一些不知名的VPN提供業者，可能不會把用戶的利益作為他們最大的考量。除此之外，付費VPN服務不太可能需要在其平台上植入廣告作為其中的收益來源。這意味著用戶不會因使用其VPN而被廣告纏繞。

NortonLifeLock對消費者應在選擇VPN服務時的建議：

• 服務供應商是否尊重用戶隱私？無紀錄VPN意味著網絡不會儲存或紀錄任何瀏覽活動 • 禁止廣告追蹤器監察網絡活動 • 使用進階型加密 • 全球有多個連接點以及足夠的伺服器容量提供最大的頻寬 • 支援多部裝置 • 不設數據限制 • 沒有植入廣告 • 操作簡單的手機應用程式 • 供應商為值得信賴的品牌，能達到安全要求及保障私隱

6. 從上述的解釋中，我們了解到VPN的運作方式是對傳輸資料進行加密，請問使用VPN會對網路瀏覽有什麼樣的限制嗎？

回答: 一般而言不會有限制，VPN僅對正在傳輸的數據進行加密，但最終仍取決於用戶所使用的VPN服務。Norton Secure VPN不設任何限制，並且是能夠保護用戶隱私的無記錄VPN。

7.自從Covid-19 疫情後在家工作的人變多了，NortonLifeLock有什麼建議想要給使用WiFi的用戶們，讓他們可以在使用網路時更安全不擔心資料被駭？

回答:有關安全上網的建議：

• 僅在可信網站上提供個人訊息。一條不錯的經驗法則是檢查URL。如果網站地址中含有“https://”，則該網站是有作安全通訊傳輸協定的網站。如果URL中包含“http://” ——注意其中少了一個“s”——則避免在該網站上輸入敏感信息，如信用卡資料或身分證字號。 • 切勿點開未知來源電郵中的附件或連結。偽裝成您信任的電子郵件發送人，是最常見的惡意軟體和病毒接觸網路用戶的方式 • 保持裝置正常更新。軟體更新包中含有修復安全漏洞的重要補丁。網路攻擊者也會攻擊那些沒有運行最新安全軟體的過時設備。 • 定期備份文件，以便在遭受網路安全攻擊時提供一層額外的保險。如果用戶因遭受網路攻擊而不得不重新安裝裝置，那麼將文件存放在一個安全獨立的地方會有所幫助。 • 保持VPN處於開啟的狀態。未加密的連結可能為網路犯罪份子窺探用戶裝置的數據收發提供可乘之機。 • 警惕假借新冠疫情之名的網路釣魚電子郵件。網路犯罪份子利用新冠疫情偽造電子郵件向員工發送危險的連結。以下是其工作原理。這些郵件看上去似乎來自公司高層，裡面可能含有一個指向與新冠疫情相關的公司新政策的連結，並要求員工打開此連結。如果收件人點擊電郵中的附件或連結，則很可能會將惡意軟體下載到自己的裝置上。切勿點擊。相反，應立即向僱主舉報該網路釣魚郵件。 • 管理密碼。使用雙重驗證或多重要素驗證，以預防未經授權的帳戶登錄。請始終定期（每3個月）對私人裝置、服務及Wi-Fi網路密碼進行更新，使用強大而獨特的密碼。

8. 目前利用手機取得訊息或進行視訊會議的的上班族越來越多，NortonLifeLock有什麼建議想要給使用這些使用手機的用戶們，該如何確保資安？

回答: 我們鼓勵用戶為行動裝置裝載Norton Security。如果用戶使用WiFi連接工作程式/視訊會議，那麼建議使用Norton Secure VPN來保護其連接以及裝置之間傳輸的任何數據。