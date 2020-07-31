國產通訊軟體Juiker遭抹黑 團隊：已報案追查

國產即時通訊軟體Juiker（揪科）遭網友抹黑，Juiker服務團隊今天發聲明指出，Juiker遭駭與中資介入均屬不實謠言，已向權責刑事單位報案追查不實謠言起源。

Juiker服務團隊表示，社群平台PTT八卦版自7月20日起出現一連串爆料文，爆料者利用聳動標題加上未經查證的內文刊登Juiker遭駭、使用不安全、不敢用Juiker等沒有證據且未經查證的內容，甚至出現偽造Juiker團隊聲明稿內文，意圖帶風向抹黑Juiker，吸引網友推文與媒體注意。

為避免不實流言造成社會大眾混淆，Juiker團隊分別於7月20日、7月29日在源思科技（LoFTech）粉絲專頁刊登正式聲明，並將相關資訊刊登於台灣事實查核中心，澄清遭駭與中資介入均為不實指控，並已擷取與事實不符的留言串所有畫面，提交刑事權責單位追查不實謠言起源與蒐證。

Juiker聲明指出，為提供政府與企業安心使用的通訊環境，Juiker於2013年在工業技術研究院研發時，便以保護隱私與資料安全為優先考量，數據資料均存放於國內，安全規範均通過行動資安檢測實驗室與國際標準ISO 27001認證。關於網友抹黑Juiker背後是中資一事絕非事實，經濟部、工研院已於2015年7月28日發布有關「國產Juiker，背後是中資」的澄清說明。

聲明也說，Juiker自2015年成立新創公司後，努力開發媲美國際水準的雲端服務，並與國內資訊產業合作，期許成為軟體界的國家代表隊，為台灣的軟體產業輸出國際，至今未忘初衷，網友惡意攻擊不但毀謗Juiker多年努力的商譽，也打擊了這群熱愛台灣的開發者與支持者，面對惡意網友散播假消息與毀謗，Juiker將對抗到底。