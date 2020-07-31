蘋果暗示以Arm架構打造的Apple Silicon處理器 不會提供第三方業者使用

除了公布上一季財報表現，蘋果也在財報會議上透露新款iPhone有可能延後推出，同時也暗示旗下以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，將不會對外提供給第三方業者使用。

雖然並未直接明確說明絕對不會將Apple Silicon處理器提供他廠使用，但蘋果執行長Tim Cook在回應說法裡強調打造Apple Silicon處理器的緣由，是因為希望打造更一致的使用體驗。

蘋果在今年WWDC 2020期間證實打造未來應用在新款Mac系列機種的Apple Silicon處理器，預計最快年底推出的新款Mac就會換上此款處理器設計，並且藉由Arm架構對應更低耗電表現，同時也能維持運算效能，其中更整合蘋果自行設計的CPU、GPU，以及對應人工智慧運算使用的NPU元件。

不過，更換處理器架構，同時也預期讓蘋果面臨軟體相容考驗，即便原本針對x86架構打造的軟體內容可透過新版Rosetta 2進行轉譯，變成可相容Arm架構執行版本，但可能還是會有部分內容無法順利相容情況。

在其他分享數據中，Tim Cook也透露今年以線上形式舉辦的WWDC 2020，目前總計累積超過2200萬次的線上觀看次數，並且向開發者提供超過72小時長度的線上影片內容，更協助超過4500名開發者於線上交流。

同時，蘋果也表示許多全球地區開發者對於今年WWDC 2020以線上形式舉辦給予正面回應。

在相關說明中，蘋果也證實因為新型冠狀病毒疫情影響，使得美國境內員工至少要到2021年年初才會恢復重返辦公室工作模式。在此之前，雖然已經有部分蘋果員工在今年6月就已經陸續返回辦公室工作，甚至有些員工在5月就先回到辦公室，但目前絕大部分員工依然維持在家遠距工作模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》