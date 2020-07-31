蘋果服務項目營收因疫情大幅成長 新款iPhone SE銷量也有增加

在接受美國眾議院的反壟斷調查備詢之餘，蘋果也在今日 (7/31)公布2020財年第三季財報結果，顯示營收達596.85億美元，相比去年同期增加11%，而淨利則達112.53億美元，相比去年同期成長12%。

依照蘋果說明，此次營收表現明顯成長，主要原因在於今年新型冠狀病毒疫情影響，因此帶動包含App Store、Apple Music、iTunes數位內容、iCloud相關服務成長，但同時也视频和云服务的营收都创造了新纪录，但相對地也讓Apple Care延長保固方案及廣告業務營收下滑。

就產品類別營收表現，iPhone機種在上一季的營收達264.18億美元，其中iPhone 11依然成為市場熱門銷售機種，但後續推出的新款iPhone SE也帶來許多營收。其他諸如iPad、Mac系列機種營收也同樣呈現增長，甚至包含Apple Watch與AirPods在內產品也有成長表現。

市場營收表現來看，目前歐洲市場依然維持是美國境外最大營收來源，總計在上一季的營收達141.73億美元，而包含中國在內的大中華地區營收則達93.29億美元，日本市場營收達49.66億美元，而亞太地區營收則是41.99億美元，美國境內營收更達270.18億美元，整體來看均呈現全面成長。

不過，蘋果並未提供對於接下來2020財年第四季的財報預測，但說明由董事會批准一項1:4比例股票分割調整方案，讓截至今年8月24日以前持有蘋果股票的投資者能在每股股票額外獲得3股，意味將可讓投資者持有更多蘋果股票。

而依照蘋果財務長Luca Maestri說明，蘋果在上一季的每股收益增加18%，並且創造163億美元營運現金流，並且讓蘋果手中可彈性應用資金大幅增加。

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