後疫情時代遠端工作需求增加 以軟體定義的網路架構更顯重要

由於新型冠狀病毒疫情在全球多數國家依然未有好轉，使得許多企業對於遠端工作需求持續增加，例如企業各營業據點或分公司之間聯繫，或是跨國企業因為目前無法進行差旅，僅能透過視訊會議、內網連結等方式，藉此讓企業能維持正常營運，因此也造成企業在網路頻寬需求大幅增加。

以企業對於更高頻寬的網路專線需求面臨高成本、建置費時情況來看，諸如SD-WAN (軟體定義廣域網路)以軟體定義的網路建置模式，則是能依照實際需求快速調整佈署，藉此符合企業在不同情況下的網路頻寬使用需求，並且能讓企業將建置成本花費在刀口上。

從隸屬HPE的Aruba近期宣布，將以約9.25億美元收購SD-WAN服務公司Silver Peak，更顯示SD-WAN形式的網路應用模式將成為後疫情時代明顯需求。而VMware於2017年收購的SD-WAN服務商VeloCloud，同樣也以與其軟體定義網路架構，讓網路使用資源能以更快效率調整，並且依照實際使用需求、成本建置足夠的網路頻寬資源。

在VMware副總裁暨VeloCloud業務部門總經理Sanjay Uppal接受CRN網站訪談時表示，新型冠狀病毒疫情改變人們工作與生活方式，同時對SD-WAN形式的網路應用模式需求也明顯增加。在進一步說明中，Sanjay Uppal表示SD-WAN解決方案要能普及應用，藉由簡易訂閱及透過線上快速佈署將成為關鍵，認為在HPE與Silver Peak未具備充足的雲端運算架構情況下，恐怕難以達成收購後，可在SD-WAN服務佈署擴大目標。

而VMware台灣總經理陳學智表示，VMware旗下藉由VeloCloud資源所提供的SD-WAN服務，目前已經協助多個國際性企業，或是在全球設有多個據點的企業進行「超前部署」，並且順利完成企業轉型。

尤其從去年與中華電信國際分公司合作，更可發現銀行在內金融業者，或是高科技製造業對於網路頻寬建置需求最為急迫。在今年初開始爆發新型冠狀病毒疫情後，企業對於各營運據點間的資訊交換，以及跨區連繫需求越來越高，而VeloCloud資源所提供的SD-WAN服務更能以較低成本進行佈署，藉此滿足企業在分公司聯繫或員工遠距辦公情況中，對於高速、高頻寬的穩定網路連線需求。

此外，VeloCloud所提供SD-WAN服務更能進一步讓公有雲及私有雲輕易串接，並且讓資料存取變得更加方便，同時也更容易管理，成為許多企業採用網路基礎架構設計方案。

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