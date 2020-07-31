快訊

李登輝辭世：賡續台灣人使命，不世出的政治家

檢調搜4立委辦查賄 13時45分帶兩箱證物離開立院

前中興手機部門執行長加盟小米 擔任手機部門總裁

聯合新聞網 / 楊又肇

日前拉攏前聯想手機負責人常程加盟後，小米今天更由執行長雷軍宣布，過去曾在中興擔任通訊事業群執行副總裁與手機部門執行長，後續更在紫光展銳擔任執行長的曾學忠正式加入小米團隊，未來將擔任小米集團副總裁，同時也將擔任手機部門總裁，同時將負責手機產品研發，以及供應鏈相關業務，並且直接向雷軍匯報。

除了迎接曾學忠加盟小米，並且擔任手機部門總裁，小米也宣布成立全新集團戰略委員會，並且由雷軍擔任委員會主席，而小米副董事長林斌與小米集團策略長王川將擔任副主席，並且向雷軍匯報。

加入小米之前，曾學忠在通訊相關產業已經累積超過20年工作經驗，同時也曾擔任中興手機部門執行長、紫光展銳執行長，在手機相關產業供應鏈也相當熟悉，甚至也曾在深圳滙芯通訊技術有限公司擔任董事長暨總經理，因此對於5G網路相關產業應用、發展也不陌生。

而在曾學忠加盟小米之後，小米依然會維持向滙芯通訊技術有限公司投資，並且進行策略合作。

此次宣布拉攏曾學忠加盟，加上近期也拉攏前聯想手機負責人常程加入，小米之前也招募金立前總裁盧偉冰搭任Redmi品牌總經理，同時也擔任中國區總裁，後續更拉攏小辣椒手機創辦人王曉雁擔任中國區副總裁，並且向盧偉冰直接匯報，而前暴風TV執行長劉耀平目前也加入小米電視業務部門。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

深圳 品牌 中興通訊 小米

延伸閱讀

更名後的Redmi 9？小米計畫在印度推出Redmi「Prime」手機

APP侵權 大陸工信部整治

大陸第2季iPhone銷售增32% 小米跌35%　

雷軍：小米將斥資2,100億元 加碼科技創新

相關新聞

Garmin遭網攻一周未完全恢復 用戶憂個資外洩

國際穿戴裝置大廠Garmin自從廿三日驚傳遭勒索軟體攻擊後，過了整整一周，線上服務尚未完全恢復，官網公告尚未寫明修復時間...

Google宣布建置旗下第四條海底隧道！串接美國、英國與西班牙

Google宣布將興建串連美國紐約與英國布德、西班牙畢爾巴鄂三地的全新海底電纜，並且以出生於美國紐約美國海軍第一位女性准將，同時也是女性電腦科學家身分的Grace Hopper姓名為稱。

Intel申請全新品牌商標專利 準備推出全新「evo」品牌處理器產品？

Intel稍早於美國商標與專利局遞交全新商標設計，除了將過去使用商標圖像設計再次做了調整，就連對應Core i系列處理器使用的商標設計也明顯不同，甚至更出現全新「evo」品牌，似乎暗示將會推出全新系列處理器。

前中興手機部門執行長加盟小米 擔任手機部門總裁

日前拉攏前聯想手機負責人常程加盟後，小米今天更由執行長雷軍宣布，過去曾在中興擔任通訊事業群執行副總裁與手機部門執行長，後續更在紫光展銳擔任執行長的曾學忠正式加入小米團隊，未來將擔任小米集團副總裁，同時也將擔任手機部門總裁，同時將負責手機產品研發，以及供應鏈相關業務，並且直接向雷軍匯報。

後疫情時代遠端工作需求增加 以軟體定義的網路架構更顯重要

由於新型冠狀病毒疫情在全球多數國家依然未有好轉，使得許多企業對於遠端工作需求持續增加，例如企業各營業據點或分公司之間聯繫，或是跨國企業因為目前無法進行差旅，僅能透過視訊會議、內網連結等方式，藉此讓企業能維持正常營運，因此也造成企業在網路頻寬需求大幅增加。

蘋果服務項目營收因疫情大幅成長 新款iPhone SE銷量也有增加

在接受美國眾議院的反壟斷調查備詢之餘，蘋果也在今日 (7/31)公布2020財年第三季財報結果，顯示營收達596.85億美元，相比去年同期增加11%，而淨利則達112.53億美元，相比去年同期成長12%。

蘋果暗示以Arm架構打造的Apple Silicon處理器 不會提供第三方業者使用

除了公布上一季財報表現，蘋果也在財報會議上透露新款iPhone有可能延後推出，同時也暗示旗下以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，將不會對外提供給第三方業者使用。

國產通訊軟體Juiker遭抹黑 團隊：已報案追查

國產即時通訊軟體Juiker（揪科）遭網友抹黑，Juiker服務團隊今天發聲明指出，Juiker遭駭與中資介入均屬不實謠...

GoShare正式進駐新北！車款加入Gogoro 3、增加Apple Pay NFC感應租借

在今天 (7/30)活動上，GoShare新事業總監姜家煒再次重申先前提出的「Explore with GoShare」全球願景夥伴聯盟計畫，強調將持續與Gogoro團隊、更多品牌合作，並且確認將使GoShare服務一口氣擴展至板橋、中和、永和、新莊、蘆洲、三重、林口、新店地區，同時也加入支援Apple Pay NFC感應租借，更宣布Gogoro 3也會成為GoShare服務使用車款。

選手就位！世紀反壟斷聽證會 看美國國會跟「Big Tech 4」攻防重點

Google、Apple、Amazon、Facebook 全員到齊，堪稱 2020 今年最重量級的美國國會聽證會即將在當地時間 7/29 週三上午登場。自 20 年前調查 Microsoft 後，這場科技史上最大規模的聽證會由美國眾議院司法反壟斷小組委員會舉辦，主席由民主黨籍 David Cicilline 所擔任，將傳喚 Sundar Pichai、Tim Cook、Jeff Bezos 與 Mark Zuckerberg 四位執行長，針對這四間目前全球市值首屈一指的科技鉅子之壟斷行為進行調查；而且特別的是聽證會將在線上舉行。

NVIDIA A100 GPU與DGX SuperPOD系統 成為全球最快AI訓練市售產品

2018年與多家業者共同制定測試基準MLPerf Inference，並且在今年7月提出0.7版本後，NVIDIA宣布旗下A100 Tensor Core GPU與DGX SuperPOD系統在新版測試基準下，成為全球最快人工智慧訓練市售產品，並且刷新16項人工智慧效能記錄。

面對市場指控 蘋果、亞馬遜、Google與Facebook均強調「未涉及壟斷」

在美國時間7月29日即將出席眾議院聽證會接受質詢前，包含蘋果、亞馬遜、Google與Facebook都已經準備好相關證詞，藉此說明本身並未涉及市場壟斷。

熱門新聞

iPhone 2.2折起！STUDIO A 7門市推蘋果夏季福利品特賣

蘋果財務長證實　新iPhone推出時間比往年「晚數周」

5G iPhone確定遲到 果粉升級再等一等

iPhone 12與iPhone 11起價相同？ 國外網友爆出全系列售價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。