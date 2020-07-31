前中興手機部門執行長加盟小米 擔任手機部門總裁

日前拉攏前聯想手機負責人常程加盟後，小米今天更由執行長雷軍宣布，過去曾在中興擔任通訊事業群執行副總裁與手機部門執行長，後續更在紫光展銳擔任執行長的曾學忠正式加入小米團隊，未來將擔任小米集團副總裁，同時也將擔任手機部門總裁，同時將負責手機產品研發，以及供應鏈相關業務，並且直接向雷軍匯報。

除了迎接曾學忠加盟小米，並且擔任手機部門總裁，小米也宣布成立全新集團戰略委員會，並且由雷軍擔任委員會主席，而小米副董事長林斌與小米集團策略長王川將擔任副主席，並且向雷軍匯報。

加入小米之前，曾學忠在通訊相關產業已經累積超過20年工作經驗，同時也曾擔任中興手機部門執行長、紫光展銳執行長，在手機相關產業供應鏈也相當熟悉，甚至也曾在深圳滙芯通訊技術有限公司擔任董事長暨總經理，因此對於5G網路相關產業應用、發展也不陌生。

而在曾學忠加盟小米之後，小米依然會維持向滙芯通訊技術有限公司投資，並且進行策略合作。

此次宣布拉攏曾學忠加盟，加上近期也拉攏前聯想手機負責人常程加入，小米之前也招募金立前總裁盧偉冰搭任Redmi品牌總經理，同時也擔任中國區總裁，後續更拉攏小辣椒手機創辦人王曉雁擔任中國區副總裁，並且向盧偉冰直接匯報，而前暴風TV執行長劉耀平目前也加入小米電視業務部門。

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