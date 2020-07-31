Intel申請全新品牌商標專利 準備推出全新「evo」品牌處理器產品？
Intel稍早於美國商標與專利局遞交全新商標設計，除了將過去使用商標圖像設計再次做了調整，就連對應Core i系列處理器使用的商標設計也明顯不同，甚至更出現全新「evo」品牌，似乎暗示將會推出全新系列處理器。
全新商標設計採用平面化視覺設計，同時字體也採用相當精簡風格。而此次申請專利分別出現「Intel」、「Intel Inside」，以及調整識別視覺的「Core」系列產品貼紙設計。
另外，此次遞交專利中也出現全新「evo」品牌，並且標示「Powered by Core」字樣，或許將對應全新系列處理器產品，但不確定是否會應用在著重遊戲、虛擬視覺技術應用的效能款處理器，或是接下來諸如代號Lakefield、Alder Lake等採用大小核設計的處理器。
距離上次在2006年更換品牌商標，Intel此次申請全新商標設計專利，搭配近期內部人事異動，或許希望藉由更換商標風格，藉此轉換接下來的發展方向。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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